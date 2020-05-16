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08:58 (мск), источник: Интерфакс

Италия назвала дату открытия границ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 543 297+98 627
Скончалось307 705+5 212
Выздоровело1 637 112+48 254
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Источник: Reuters

Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщениях.

Также с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.

Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тысячи случаев заражения, смертность достигла 31,6 тысячи человек.

Справка
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