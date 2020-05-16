08:58 (мск), источник: Интерфакс
Италия назвала дату открытия границ
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.
Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира
Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако
В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тысячи случаев заражения, смертность достигла 31,6 тысячи человек.