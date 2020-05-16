МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки

Так, вероятность заразиться растет, если люди едят из одной упаковки или посуды, говорится в рекомендациях Всероссийского
Специалисты напомнили, что вирус передается не только
В рекомендациях также содержится призыв носить с собой антисептик и
«Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно», — добавили в МЧС.
Ранее 16 мая эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения коронавирусом на улице.
В настоящее время в связи с эпидемией почти во всех регионах России введен режим обязательного ношения масок и перчаток.