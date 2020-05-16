Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
15Как Европа выходит из карантина
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
08:27 (мск), источник: Известия

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки

Вероятность заразиться коронавирусом через упаковку чипсов, орехов, сухариков и других снеков крайне высока при условии, что до нее дотрагивались другие люди, заявили в МЧС.

Коронавирус COVID-19
08:58 (мск)Италия назвала дату открытия границ
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 543 297+98 627
Скончалось307 705+5 212
Выздоровело1 637 112+48 254
Идёт загрузка

Так, вероятность заразиться растет, если люди едят из одной упаковки или посуды, говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Специалисты напомнили, что вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактным путем.

Поэтому нужно стараться меньше дотрагиваться до любых поверхностей и предметов в общественных местах.
Читайте также
В МЧС рассказали о правильном ношении масок

В рекомендациях также содержится призыв носить с собой антисептик и одну-две упаковки одноразовых салфеток.

«Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно», — добавили в МЧС.

Ранее 16 мая эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заражения коронавирусом на улице.

В настоящее время в связи с эпидемией почти во всех регионах России введен режим обязательного ношения масок и перчаток.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Общая теория поля: ищем луговые цветы на российских просторах
Свободная масса: до августа закроется миллион малых и средних компаний
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Эксперты ожидают закрытия миллиона предприятий до августа
«Газпром» ждут санкции»: в США предупредили о «Севпотоке-2»
В ГД назвали «безумием» санкции Украины против МГУ и Эрмитажа
В Британии опубликовали ответ посла РФ на статью о COVID-19
Девушки-бойцы MMA устроили флешмоб с переодеваниями
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Что творилось в московском метро 85 лет назад (фото) Столичный метрополитен отмечает юбилей
Авто
Электрокар Ferrari станет «пионером новых технологий» Итальянская марка готовит электрический суперкар, который будет отличаться от конкурентов
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Новости партнеров
Президент: нам не страшны никакие невзгоды, когда мы вместе
"Иду по зову сердца"
Нет времени на раскачку
Президент: «Бессмертный полк» и парад на Красной площади состоятся
Дети
Деталь на фото 5-месячной девочки помогла выявить у нее рак У девочки диагностировали ретинобластому
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь