Врач считает, что выход из самоизоляции приведет к фобиям

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. После снятия карантина и режима самоизоляции по коронавирусной инфекции части населения потребуется помощь психологов и психотерапевтов для возвращения к нормальной жизни. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института
По его словам, самоизоляция, особенно принудительная, является сильным стрессом. Можно ожидать, что будет определенный процент людей с психотравмой, для которых последствия от карантина будут более ощутимы, чем для остальных, отметил он.
«После снятия карантина
Как отметил Бубеев, людей можно разделить на несколько категорий, согласно их отношению к ситуации с коронавирусной инфекцией и предпринимаемым мерам: «паникующие», «взволнованные» и «адекватно оценивающие ситуацию» (если не брать тех, кто вообще отрицает существование опасности). Среди «паникующих» как раз и стоит ожидать проблем с выходом из самоизоляции и
«В любом случае, судя по опыту других стран, можно уже понять, что скорого окончания пандемии не будет. Новые волны коронавирусной инфекции возможны. Навыки социального дистанцирования и санитарии, безусловно, еще потребуются. Так что это в известной мере хорошо, что люди не вернутся сразу к старым привычкам», — подчеркнул представитель ИМБП.
Возвращение к рабочему ритму жизни
В целом, по словам
Чтобы как можно легче вернуться к обычному ритму жизни, ученый советует следить за своим физическим состоянием.
«Также полезны психологические упражнения, направленные на релаксацию, на борьбу со страхами, на преодоление тревожности», — отметил Бубеев.
Людям, которые испытывают страх перед заражением коронавирусной инфекцией, врач советует читать официальные данные по COVID-19, официальную статистику по их региону, чтобы знать эпидемиологическую обстановку и реально ее оценивать .
На более легкий выход из самоизоляции будут работать любые общеукрепляющие процедуры. Возможность бывать на свежем воздухе, разнообразно питаться, общаться с коллегами также будут способствовать возвращению психологического комфорта.