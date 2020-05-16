Отпуск после COVID-19: куда можно будет поехать на отдых этим летом

Пандемия и введенные в связи с ней ограничения парализовали мировую индустрию туризма. По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) и экспертов Oxford Economics, потери отрасли от коронавируса могут составить как минимум $22 млрд. Эксперты Economist Intelligence Unit (EIU) оценивают возможные убытки в $80 млрд.
Некоторые страны, остро нуждающиеся в доходах от туризма, готовятся снова принимать иностранцев уже этим летом.
Предполагаемое начало туристического сезона: июль.
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 324/9.
Черногория, готовящаяся провозгласить себя «одной из первых в мире стран, свободных от коронавируса», уже открыла свои границы для морского туризма и принимает яхтсменов из разных стран.
Официально начать туристический сезон страна готовится с 1 июля. Первыми иностранными туристами станут граждане соседних стран.
Предполагаемое начало туристического сезона: июнь.
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 146 457/4055 человек.
Турция постепенно ослабляет меры, введенные для сдерживания распространения вируса, и рассчитывает на постепенное возобновление международных рейсов в июне. В первую очередь Турция планирует принимать туристов из стран Азии, после чего откроет границы для Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом одна из лучших в Европе. После этого придет черед стран Северной и Центральной Европы.
Все прибывающие в страну туристы будут на границе сдавать тест на коронавирус. В отелях и ресторанах будут приняты строгие меры, в том числе социального дистанцирования. Скорее всего, будет отменена опция «шведский стол».
Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июля.
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 2810/156.
Греция включила Россию в список стран, для которых откроет туристический сезон с 1 июля, даже если Брюссель не согласует общие для Евроcоюза правила туризма. В этом случае с рядом стран будут действовать двусторонние соглашения.
Иностранных туристов Греция будет принимать только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 или с положительным тестом на наличие антител. Результаты тестов должны быть известны еще до вылета самолета. Для предприятий туристической отрасли подготовлен детальный план по соблюдению мер безопасности.
Предполагаемое начало туристического сезона: июль.
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 910/17.
Власти Кипра при открытии туристического сезона будут ориентироваться на отдыхающих из стран, миновавших пик пандемии. В частности, «с распростертыми объятиями» на острове ждут немцев, швейцарцев, австрийцев, греков и британцев.
Перед вылетом на Кипр иностранные туристы должны будут надеть маску и перчатки, по прибытии — измерить температуру.
Зонтики и шезлонги на пляжах будут находиться на расстояние 4 м друг от друга. Рестораны и кафе смогут принимать посетителей из расчета не более четырех человек на 8 кв. м.
Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июля.
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 671/12.
С 15 июня Грузия открывает внутренний туризм, а с 1 июля готова принимать туристов
Предполагаемое начало туристического сезона: 15 июня.
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 1802/10 человек.
Премьер Исландии на этой неделе объявил о планах открыть границы для туристов с 15 июня. Сразу после прилета туристам необходимо будет сдать тест на коронавирус или же согласиться на 14-дневный карантин по месту пребывания в Исландии. Оплачивать тестирование будет правительство страны.
Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июня.
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 42 595/4477.
Cмягчение карантина в Мексике запланировано на 18 мая, но власти уже дали понять, что открытие границ для иностранного туризма произойдет летом. Внутренние ограничения на поездки будут сняты в стране 30 мая. И если не произойдет ухудшения ситуации с коронавирусом, то сразу после этого начнется прием туристов. Власти Канкуна и
Предполагаемое начало туристического сезона: не раньше середины июня.
Количество заболевших/умерших от коронавируса: 2222/95.
Хорватия начала пускать иностранцев из ЕС в страну с 9 мая. Им разрешено въезжать в страну «по деловым соображениям» или «по срочным личным причинам». Туристам из стран, не входящих в страны ЕС, пока придется подождать — Хорватия пообещала выполнять рекомендацию Брюсселя о запрете въезда из третьих государств до 15 июня.
Но правительство уже готовит детальный план возобновления туризма. Предполагается, что он будет выстроен так, чтобы туристы могли как меньше контактировать с другими людьми.