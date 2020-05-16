В России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом

Новые инфицированные обнаружены в 83 регионах. Большая часть из них — в Москве (3505), Московской области (937) и
С 14 по 15 мая в стране зафиксировали 10 598 зараженных в 85 регионах России. Скончались 113 человек, вылечились — 4696 человек.
Ранее 16 мая в МВД России напомнили, что за отказ от принудительного тестирования в случае подозрения на наличие коронавирусной инфекции гражданин может подвергнуться штрафным санкциям на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме того, наказание за бездействие предусмотрено в случае, если гражданин вернулся