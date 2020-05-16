В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая

1 мая штаб сообщал, что за сутки коронавирус нашли у 9 623 человек.
Из данных штаба за субботу следует, что суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания.
Новые 3 505 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 138 969 инфицированных. Суточный рост в столице составил 2,6% против 3,6% днем ранее. Число выявленных за сутки случаев в Москве стало самым низким с 30 апреля.
Также 937 новых случаев выявлено в Московской области, 525 — в
Кроме того, в 48 регионах число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек, в субботу превышение зафиксировано в Пензенской области и
Выздоровевшие пациенты
Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в России возросло до 63 166, за сутки выписали еще 4 940 человек. По подсчетам ТАСС, доля уже выздоровевших возросла с 22,1% до 23,2%.
Так, за сутки в Москве выписали 1 470 человек, в Подмосковье — 256, в Мурманской области — 248, в Краснодарском крае — 160, в Северной Осетии — 115, в
Число летальных исходов возросло до 2 537. За сутки умерли 119 человек — на 6 больше, чем днем ранее.
Согласно данным штаба, в Москве умерли 74 человека, в Подмосковье — 9, в