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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсети обнаружили новый вид грибка-паразита

И назвали его в честь «Твиттера».

Источник: Derek Hennen

В самоизоляции научная работа многих исследователей приостановлена, но некоторые из них продолжают делать научные открытия даже в соцсетях.

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Биолог Ана София Реболейра из Национального музея естествознания в Дании увидела в твиттере своего коллеги из США Дерека Хеннена фотографию североамериканской многоножки.

«Я заметила на поверхности многоножки что-то похожее на грибок. До сих пор ничего похожего на американских многоножках не замечали. Так что я пошла к своему сотруднику и показала ему изображение. Мы побежали в музейные коллекции и начал копать», — цитирует слова биолога Phys.org.

Как оказалось, эти грибы до сих не были описаны. Ученые назвали новый вид Troglomyces twitteri. Он принадлежит к отряду Laboulbeniales, поражающему насекомых.

«Насколько нам известно, это первый случай, когда новый вид был обнаружен в твиттере», — говорит Реболейра.

Анна Лысенко

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