12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсети обнаружили новый вид грибка-паразита
И назвали его в честь «Твиттера».
В самоизоляции научная работа многих исследователей приостановлена, но некоторые из них продолжают делать научные открытия даже в соцсетях.
Биолог Ана София Реболейра из Национального музея естествознания в Дании увидела в твиттере своего коллеги из США Дерека Хеннена фотографию североамериканской многоножки.
«Я заметила на поверхности многоножки
Как оказалось, эти грибы до сих не были описаны. Ученые назвали новый вид Troglomyces twitteri. Он принадлежит к отряду Laboulbeniales, поражающему насекомых.
«Насколько нам известно, это первый случай, когда новый вид был обнаружен в твиттере», — говорит Реболейра.
Анна Лысенко