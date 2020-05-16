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15:21 (мск), источник: РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138

БАКУ, 16 мая — РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3138, за сутки выявлено еще 158 случаев заражения коронавирусом, 58 вылечились, число жертв составляет 36 человек.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 563 458+118 788
Скончалось308 165+5 672
Выздоровело1 649 275+60 417
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Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1944 человека вылечились, 36 человек умерли, 1158 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 — средней тяжести, состояние остальных стабильное», — говорится в релизе штаба.

Уточняется, что за прошедший период было проведено 226 005 тестов на выявление новых случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 16.05
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