Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138

«На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1944 человека вылечились, 36 человек умерли, 1158 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 — средней тяжести, состояние остальных стабильное», — говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 226 005 тестов на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.