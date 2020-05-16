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22:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: страны Европы открывают пляжи

По данным на субботу, число заболевших Covid-19 во всем мире превысило 4,5 миллиона, скончались от болезни на данный момент почти 308 тысяч человек.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 605 673+89 313
Скончалось310 180+4 129
Выздоровело1 668 390+46 036
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Источник: GETTY IMAGES

Это официальная статистика из разных стран, но у экспертов есть основания полагать, что в реальности эти цифры значительно выше.

Многие страны при этом наблюдают снижение числа новых случаев и продолжают ослаблять карантин.

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Во Франции, Греции и Италии открылись сотни пляжей, хотя и с ограничениями, кроме того Италия объявила, что 3 июня откроет границы и разрешит передвигаться по стране, а в Германии в субботу проходят шесть матчей возобновленной Бундеслиги.

В США, сильнее всех пострадавших от коронавируса, Палата представителей дала добро на дополнительные 3 трлн долларов на поддержку экономики, но по этому вопросу еще предстоит голосование в сенате.

На юге Европы открыли пляжный сезон

Во Франции и Италии открылись сотни пляжей, однако желающих попасть на море оказалось так много, что люди вынуждены были часами ждать в очередях, чтобы выполнить требования социальной дистанции.

Источник: GETTY IMAGES

Французские власти призывают население к сдержанности и предупреждают, что полиция будет разгонять отдыхающих, если те станут толпиться на пляжах.

Источник: GETTY IMAGES

Открыла некоторые из своих пляжей и Греция, где туристическая отрасль играет важнейшую роль в экономике. Однако и там сохраняются ограничения и запреты.

Источник: GETTY IMAGES

В субботу был разрешен доступ примерно на 500 пляжей по всей стране, но от загорающих ожидают соблюдения норм социального дистанцирования: посещаемость ограничена 40 человеками на 1000 квадратных метров, пляжные зонтики должны располагаться не ближе чем в четырех метрах друг от друга, а лежаки — не ближе метра.

Источник: GETTY IMAGES

Греческий премьер-министр Кириакос Мисотакис заявил ранее, что надеется на открытие туристического сезона в стране в июле.

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Италия скоро откроет границы

Италия снимает запрет на въезд и выезд из страны и передвижение между регионами с 3 июня.

Подписав соответствующий указ, правительство страны сделало решительный шаг в сторону ослабления одного из самых жестких карантинных режимов в мире — с целью оживления экономики.

Число смертей от коронавируса в Италии — третье в мире после США и Великобритании, в стране скончалось более 31,6 тысячи человек.

Однако в последние дни уровень распространения инфекции резко падал.

Италия первой в Европе ввела национальные ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса после февральских вспышек на севере страны.

Послабления карантинного режима начались только спустя два месяца. 4 мая открылись промышленные предприятия и парки.

Уже в субботу ослабляют пограничный контроль между собой Швейцария, Германия и Австрия, а также Франция. Полностью открыть границы эти страны планируют летом.

Все четыре страны входят в Шенгенскую зону, жители которой привыкли перемещаться без пограничных проверок.

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Пограничные зоны между Швейцарией и ее соседями серьезно пострадали из-за коронавирусных ограничений. Тысячи людей ежедневно перемещались по треугольнику вокруг швейцарского города Базель, чтобы попасть на работу, сделать покупки, увидеть друзей и родных.

Новые ослабления границ означают, что семьи снова смогут увидеться.

Британия: расслабляемся, но умеренно

Между тем в Британии, несмотря на некоторое ослабление правил, людей призывают подумать дважды, прежде чем отправляться на пляжи и в парки.

Это первый уикенд, когда люди в Англии могут проводить на воздухе неограниченное время и даже загорать в общественных местах.

Источник: PA MEDIA

Разрешено также встречаться со знакомыми, но только вне дома и по отдельности с каждым. Сняты ограничения на передвижение, однако в Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию по-прежнему рекомендуют не ездить, если только в этом нет острой необходимости.

Источник: GETTY IMAGES

Местные советы курортных городков, особенно тех, которые эпидемия пока обходила стороной опасаются, что к ним могут хлынуть толпы отдыхающих, и призывают к осторожности.

Между тем, сотни людей собрались на демонстрацию в лондонском Гайд-парке, протестуя против жестких правил, введенных для борьбы с коронавирусом.
Источник: EPA

Участники акции утверждали, что эти правила ограничивают свободу слова и передвижения, и несли плакаты с лозунгом «Свобода превыше страха».

После попыток убедить демонстрантов разойтись и соблюдать социальную дистанцию, полиция произвела несколько арестов — среди задержанных оказался и брат бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина Пирс.

Источник: GETTY IMAGES

«Игра привидений»: как возвращается большой футбол в Германии

В Германии после двухмесячного перерыва возобновляются матчи Бундеслиги. В субботу на пустых стадионах пройдут шесть игр.

«У немцев есть специальное слово — «geisterspiele». Буквально это означает «игра привидений», — сказал в интервью Би-би-си комментатор матчей Бундеслиги Дерек Рэй.

Источник: GETTY

«Об этом мы сожалеем. Немецкий футбол полон страсти, матчи Лиги — самые посещаемые в мире», — посетовал комментатор. Однако он добавил, что все-таки эти игры должны вернуть ощущение нормальной жизни, которого не было последние недели.

Не у всех команд стадион будет совершенно пустым. «Боруссия» (Мёнхенгладбах), например, расставит на трибунах вырезанные из картона силуэты фанатов. Болельщики команды имели возможность заказать свою копию из картона, заплатив по 19 евро.

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В преддверии возобновления игр все команды находились на карантине. Игроки перемещались из гостиничных номеров на тренировки и обратно.

На поле перед игрой не будет никаких рукопожатий и командных фото, а игроков в ходе чемпионата будут регулярно тестировать на коронавирус.

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Судьба 3 триллионов долларов бюджетной помощи американцам

Палата представителей США одобрила пакет финансовых мер объемом в 3 триллиона долларов.

Если закон вступит в силу, огромные бюджетные средства пойдут на борьбу с коронавирусом и стимуляцию страдающей от локдауна экономики, включая прямые платежи гражданам.

Пакет предложен и активно поддерживается многими демократами, но на следующей стадии рассмотрения, в сенате, где большинство мест у республиканцев, у него мало шансов быть одобренным. Белый дом также обещал наложить на него вето.

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Премьер-министры не исключение

В Новой Зеландии премьер-министр Джасинда Ардерн не смогла попасть в кафе, так как по правилам социального дистанцирования там не было достаточно места для дополнительных посетителей.

Премьер-министр и ее жених решили сходить в кафе в Веллингтоне спустя два дня после ослабления карантина. Но по новым правилам, которым должны следовать общественные заведения, места для них не оказалось, и владельцы кафе не сделали исключения для высокопоставленных гостей.

«Премьер-министр сказала, что она подождет, как и все остальные», — ответил газете Guardian представитель Арден.

Собаки унюхают коронавирус

В Британии ученые взялись выяснить, можно ли обучить собак вынюхивать коронавирус до того, как у человека появляются симптомы.

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Британское правительство выделило на эту экспериментальную программу 500 тысяч фунтов (605 тысяч долларов). Образцы запаха коронавируса для нее предоставят лондонские больницы, где лечат пациентов с Covid-19, и учиться его находить будут лабрадоры и спаниели.

На данный момент, по результатам исследований из разных стран, уже имеются свидетельства, что собаки могут выявлять по запаху больных диабетом, определенными видами рака, малярией, болезнью Паркинсона.

Над исследованием о запахе коронавируса начинают работать ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Университета города Дарем и благотворительной организации Medical Detention Dogs.

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Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
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