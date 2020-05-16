Коронавирус в мире: страны Европы открывают пляжи

Это официальная статистика из разных стран, но у экспертов есть основания полагать, что в реальности эти цифры значительно выше.
Многие страны при этом наблюдают снижение числа новых случаев и продолжают ослаблять карантин.
Во Франции, Греции и Италии открылись сотни пляжей, хотя и с ограничениями, кроме того Италия объявила, что 3 июня откроет границы и разрешит передвигаться по стране, а в Германии в субботу проходят шесть матчей возобновленной Бундеслиги.
В США, сильнее всех пострадавших от коронавируса, Палата представителей дала добро на дополнительные 3 трлн долларов на поддержку экономики, но по этому вопросу еще предстоит голосование в сенате.
Во Франции и Италии открылись сотни пляжей, однако желающих попасть на море оказалось так много, что люди вынуждены были часами ждать в очередях, чтобы выполнить требования социальной дистанции.
Французские власти призывают население к сдержанности и предупреждают, что полиция будет разгонять отдыхающих, если те станут толпиться на пляжах.
Открыла некоторые из своих пляжей и Греция, где туристическая отрасль играет важнейшую роль в экономике. Однако и там сохраняются ограничения и запреты.
В субботу был разрешен доступ примерно на 500 пляжей по всей стране, но от загорающих ожидают соблюдения норм социального дистанцирования: посещаемость ограничена 40 человеками на 1000 квадратных метров, пляжные зонтики должны располагаться не ближе чем в четырех метрах друг от друга, а лежаки — не ближе метра.
Греческий
Италия снимает запрет на въезд и выезд из страны и передвижение между регионами с 3 июня.
Подписав соответствующий указ, правительство страны сделало решительный шаг в сторону ослабления одного из самых жестких карантинных режимов в мире — с целью оживления экономики.
Число смертей от коронавируса в Италии — третье в мире после США и Великобритании, в стране скончалось более 31,6 тысячи человек.
Однако в последние дни уровень распространения инфекции резко падал.
Послабления карантинного режима начались только спустя два месяца. 4 мая открылись промышленные предприятия и парки.
Уже в субботу ослабляют пограничный контроль между собой Швейцария, Германия и Австрия, а также Франция. Полностью открыть границы эти страны планируют летом.
Все четыре страны входят в Шенгенскую зону, жители которой привыкли перемещаться без пограничных проверок.
Пограничные зоны между Швейцарией и ее соседями серьезно пострадали
Новые ослабления границ означают, что семьи снова смогут увидеться.
Между тем в Британии, несмотря на некоторое ослабление правил, людей призывают подумать дважды, прежде чем отправляться на пляжи и в парки.
Это первый уикенд, когда люди в Англии могут проводить на воздухе неограниченное время и даже загорать в общественных местах.
Разрешено также встречаться со знакомыми, но только вне дома и по отдельности с каждым. Сняты ограничения на передвижение, однако в Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию
Местные советы курортных городков, особенно тех, которые эпидемия пока обходила стороной опасаются, что к ним могут хлынуть толпы отдыхающих, и призывают к осторожности.
Участники акции утверждали, что эти правила ограничивают свободу слова и передвижения, и несли плакаты с лозунгом «Свобода превыше страха».
После попыток убедить демонстрантов разойтись и соблюдать социальную дистанцию, полиция произвела несколько арестов — среди задержанных оказался и брат бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина Пирс.
В Германии после двухмесячного перерыва возобновляются матчи Бундеслиги. В субботу на пустых стадионах пройдут шесть игр.
«У немцев есть специальное слово — «geisterspiele». Буквально это означает «игра привидений», — сказал в интервью
«Об этом мы сожалеем. Немецкий футбол полон страсти, матчи Лиги — самые посещаемые в мире», — посетовал комментатор. Однако он добавил, что
Не у всех команд стадион будет совершенно пустым. «Боруссия» (Мёнхенгладбах), например, расставит на трибунах вырезанные из картона силуэты фанатов. Болельщики команды имели возможность заказать свою копию из картона, заплатив по 19 евро.
В преддверии возобновления игр все команды находились на карантине. Игроки перемещались из гостиничных номеров на тренировки и обратно.
На поле перед игрой не будет никаких рукопожатий и командных фото, а игроков в ходе чемпионата будут регулярно тестировать на коронавирус.
Палата представителей США одобрила пакет финансовых мер объемом в 3 триллиона долларов.
Если закон вступит в силу, огромные бюджетные средства пойдут на борьбу с коронавирусом и стимуляцию страдающей от локдауна экономики, включая прямые платежи гражданам.
Пакет предложен и активно поддерживается многими демократами, но на следующей стадии рассмотрения, в сенате, где большинство мест у республиканцев, у него мало шансов быть одобренным. Белый дом также обещал наложить на него вето.
В Новой Зеландии
«Премьер-министр сказала, что она подождет, как и все остальные», — ответил газете Guardian представитель Арден.
В Британии ученые взялись выяснить, можно ли обучить собак вынюхивать коронавирус до того, как у человека появляются симптомы.
Британское правительство выделило на эту экспериментальную программу 500 тысяч фунтов (605 тысяч долларов). Образцы запаха коронавируса для нее предоставят лондонские больницы, где лечат пациентов с Covid-19, и учиться его находить будут лабрадоры и спаниели.
На данный момент, по результатам исследований из разных стран, уже имеются свидетельства, что собаки могут выявлять по запаху больных диабетом, определенными видами рака, малярией, болезнью Паркинсона.
Над исследованием о запахе коронавируса начинают работать ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Университета города Дарем и благотворительной организации Medical Detention Dogs.