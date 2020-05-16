Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Чеснок спасал от холеры, а поленом «убивали» тифКак в русских деревнях боролись с эпидемиями
Фоторепортажи
22Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы
14От войны до войны
20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело

Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус. Об этом сообщает Fox News.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 586 915+88 336
Скончалось309 184+4 553
Выздоровело1 656 497+38 136
Идёт загрузка
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По информации источника, специалисты проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус. После этого ученые выделили десяток антител, а дальнейшее их изучение показала, что одно — STI-1499 — способно на 100 процентов защитить клетки человека от заражения.

Читайте также
Новый урбанизм. Как коронавирус изменит облик больших городов

Отмечается, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics. При этом испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока не получила разрешения на выпуск препарата.

Доктор Джи отметил, что с этим лекарством карантин во всех странах будет возможно снять. «Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не будет нужна», — подчеркнул он.

15 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что противомалярийный препарат мефлохин по итогам доклинических исследований показал способность полного подавления коронавируса через 48 часов с момента инфицирования. По ее словам, для этого необходима очень маленькая доза — два микрограмма на миллилитр. Потенциал лекарства Скворцова назвала как профилактическим, так и лечебным.

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран, в том числе России, активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием мефлохина или гидроксихлорохина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Названы опасные для здоровья российские пельмени
Популярная актриса снялась в нижнем белье в опустевшем метро
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
В России отмечен минимальный прирост новых случаев COVID с 1 мая
Куда можно будет поехать на отдых этим летом
СК допрашивает участников провокации против «Бессмертного полка»
Футболисты отпраздновали гол, соблюдая социальную дистанцию
На рынке бункеров в США произошел бум
В Таиланде заметили «крадущиеся» облака (видео)
В соцсети обнаружили новый вид грибка-паразита
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp И как понять, что вас заблокировали
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 600
Размышлизмы шли шлюзами мысли замысливались и размышляли о смыслах 174
Роскомнадзор предупреждает. 169
Вот мне интересно. 122
Кино
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами Даже самая обычная с виду лачуга может оказаться обителью древних тайн — что уж говорить о старинных поместьях, загадочных приютах и пряничных домиках, которые заманили к себе героев мистических фильмов из нашей подборки
Новости партнеров
Женщины, красота которых вне сомнений
Странность в "Джентльменах удачи", которую зрители заметили спустя 50 лет
Каким стал мальчик-мажор из фильма "Игрушка" спустя 40 лет (фото)
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Gnezdo.ru
Все восхищались ее красотой. Вот какая она сейчас
Эти советские звезды ради любви предали Родину
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Скоро человечество получит еще одну проблему
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Новости партнеров
Состояние Татьяны Булановой ухудшилось
Почему россияне возненавидели пережившую коронавирус Бабкину
Умерла Татьяна Паркина
Медики в ужасе: Россию ждет беда пострашнее коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь