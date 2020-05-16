Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело

По информации источника, специалисты проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус. После этого ученые выделили десяток антител, а дальнейшее их изучение показала, что одно — STI-1499 — способно на 100 процентов защитить клетки человека от заражения.
Отмечается, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics. При этом испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока не получила разрешения на выпуск препарата.
Доктор Джи отметил, что с этим лекарством карантин во всех странах будет возможно снять. «Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не будет нужна», — подчеркнул он.
15 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что противомалярийный препарат мефлохин по итогам доклинических исследований показал способность полного подавления коронавируса через 48 часов с момента инфицирования. По ее словам, для этого необходима очень маленькая доза — два микрограмма на миллилитр. Потенциал лекарства Скворцова назвала как профилактическим, так и лечебным.
На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран, в том числе России, активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием мефлохина или гидроксихлорохина.