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23:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав уточнил правила назначения выплат медикам

Глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил правила назначения выплат медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 605 673+89 313
Скончалось310 180+4 129
Выздоровело1 668 390+46 036
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что доплаты рассчитают без привязки ко времени. По словам Мурашко, такое решение было принято в связи с тем, что в некоторых регионах выплаты медикам начислялись по количеству проведенных с пациентом часов и минут.

Во избежание злоупотреблений правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы.
Михаил Мурашко
глава Минздрава России

Мурашко напомнил, что работающие с заболевшими коронавирусом в стационарах врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.

Выплаты врачам скорой помощи составляют 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи — 25 тысяч рублей. Подчеркивается, что доплаты предусмотрены на апрель, май и июнь, и должны быть выплачены всем работникам в полном объеме.

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