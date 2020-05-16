Минздрав уточнил правила назначения выплат медикам

Отмечается, что доплаты рассчитают без привязки ко времени. По словам Мурашко, такое решение было принято в связи с тем, что в некоторых регионах выплаты медикам начислялись по количеству проведенных с пациентом часов и минут.
Во избежание злоупотреблений правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы.
Михаил Мурашкоглава Минздрава России
Мурашко напомнил, что работающие с заболевшими коронавирусом в стационарах врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.
Выплаты врачам скорой помощи составляют 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи — 25 тысяч рублей. Подчеркивается, что доплаты предусмотрены на апрель, май и июнь, и должны быть выплачены всем работникам в полном объеме.