Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Чеснок спасал от холеры, а поленом «убивали» тифКак в русских деревнях боролись с эпидемиями
Фоторепортажи
14От войны до войны
18Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
04:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия» в Удмуртской республике.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 17.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 632 903+94 497
Скончалось311 739+4 253
Выздоровело1 693 057+56 751
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция. Ему было 67 лет.

Читайте также
Путин сообщил, что глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Шудегов был доктором физико-математических наук. Он написал более 380 научных работ по проблемам науки, образования, социальной защиты населения, экологии, физики твердого тела, нанотехнологий, статей по нормативно-технической и инновационной деятельности в сфере науки и высшей школы.

На посту законотворца он запомнился рядом инициатив, среди которых приравнивание насмешек над учителем к оскорблению представителя власти, а также запрет чиновникам заключать госконтракты с компаниями, где на руководящих позициях работают их родственники.

За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения в 83 регионах. За весь период эпидемии в России скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Рекомендации по дезинфекции квартиры
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 16.05
 Названы опасные для здоровья российские пельмени
Популярная актриса снялась в нижнем белье в опустевшем метро
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Коронавирус COVID-19: главные события 16 мая
Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Bloomberg изменил название статьи о смертности в России
В США заявили о полностью блокирующем коронавирус антителе
Коронавирус изменит жизнь людей. Как подготовиться к переменам
На рынке бункеров в США произошел бум
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp И как понять, что вас заблокировали
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 602
Роскомнадзор предупреждает. 268
Вот мне интересно. 124
Замена масла "по времени", а не по пробегу... 68
Кино
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами Даже самая обычная с виду лачуга может оказаться обителью древних тайн — что уж говорить о старинных поместьях, загадочных приютах и пряничных домиках, которые заманили к себе героев мистических фильмов из нашей подборки
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Маликовы, Стриженовы, Барановская и другие отметили День семьи Знаменитости поделились семейными фото
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Новости партнеров
Работающие пенсионеры по указу президента получили по два больничных
Президент назвал главный итог режима самоизоляции в России
Министр – президенту: в России создано 126 тысяч коек для лечения больных
Твое право на труд
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь