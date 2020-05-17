01:18 (мск), источник: Lenta.Ru
«Надо понять, в какой реальности мы существуем»
Коронавирус до неузнаваемости изменит жизнь людей. Как подготовиться к переменам?
Глобальная пандемия коронавируса стремительно меняет экономику, поведенческие и социальные практики. Еще до ее окончания мы чувствуем, какое влияние коронавирус оказал на мир. Это влияние сохранится и после того, как опасность заражения отступит, и продолжит менять нашу жизнь. «Лента.ру» в рамках спецпроекта «Мир не будет прежним» поговорила с
Он поделился своими представлениями о том, как эпидемия и карантин изменят общество и осознание человеком своего места в мире, заставят человечество стать ответственнее и повзрослеть.
Ситуация, которая сложилась сейчас в России, да и не только в России, с пандемией, с коронавирусом и сопутствующей ему изоляцией, безусловно, имеет свои негативные стороны. Об этом никто не спорит, но в случае такого кризиса есть моменты, связанные, скажем так, с прояснением некоторой ситуации.
Мне кажется, даже на
Мы видим два условных типа: тех людей, которые пребывают в некотором страдании, в депрессии, не понимают, что им делать, чем себя занять, и тех людей, которые в этих условиях обнаруживают для себя замечательный ресурс.
То есть вот это природное явление
И в этом смысле очень наглядно проявляется разделение нашего общества на тех, кто, видимо, тотально детерминирован внешними факторами и явлениями, включая не только государственный контроль (в общем, здесь дело достаточно десятое), но и некоторую полную беспомощность в смысле самоопределения. И именно эти люди, мне кажется, жалуются бесконечно на то, что им нечего делать.
Именно для этих людей сеть теперь наполняется альтернативными формами досуга, поскольку эти люди не привыкли жить без досуга, сформированного
Такое беспомощное население, которое даже не может себя самостоятельно занять в свободное время, конечно, не сможет ничего сделать и с точки зрения самоорганизации, оно не сможет взять ситуацию под контроль.
В то же время для тех, кто исторически стремится к этой самоорганизации, пытается ее наладить, период изоляции стал или, во всяком случае, становится хорошим поводом для того, чтобы или усилить уже существующие горизонтальные связи, или наладить новые. То есть мы все вместе теперь находимся в одной тарелке. И интернет, в частности, делает нас доступными друг другу. И те
Мне кажется, если эти процессы будут продолжаться, если мы пробудем в таком изолированном состоянии еще
Поэтому не стоит так снисходительно относиться к формам
интернет-коммуникации— это наша реальность.
И те союзы, те устойчивые группы, которые будут образованы и уже образуются сейчас в сети, будут транслироваться и масштабироваться впоследствии на общество в целом, и, я думаю, в определенный момент смогут повлиять в том числе и на трансформацию властных отношений. Потому что та часть населения, может быть, самая многочисленная, которая то ли страдает от изоляции, то ли радуется с бытовой точки зрения, — она, в общем, никогда никакой роли не играла в политическом смысле и играть не будет.
И поэтому, мне кажется, все люди доброй воли должны осознать, что даже если их немного, готовность объединяться и готовность использовать такие кризисные ситуации в свою пользу может в ближайшем будущем принести свои замечательные плоды. И трансформировать страну, в которой мы живем, которую мы любим.
Я не думаю, что вообще есть
Мне кажется, основная задача в широком смысле — дать каждому из нас возможность кристаллизовать свое место в этом мире и свои возможности, понять, в какой реальности мы теперь существуем.
То есть нас теперь приучают подчиняться кнопочкам на экране и заставляют забыть, что эти кнопочки создаются третьими лицами. Особенно это характерно для того поколения, которое не застало мир без интернета.
Для которых интернет является не продолжением действительности, не способом интенсификации
Его нужно преодолевать, используя интернет для того, чтобы устанавливать личные контакты, для того, чтобы использовать это время на знакомства, на установление
Здесь пролегает очень существенный водораздел. Давайте посмотрим, что происходит с обывателем в этих условиях. Что мы видим?
Мы видим людей, которые в условиях карантина настолько не приспособлены к сосуществованию с самими собой, а их представление о свободном времени настолько ассоциировано с досугом, поэтому в их сознании вся их жизнь разделена на две части — на работу, то есть зарабатывание денег, и на некоторый досуг с разной степенью вовлечения цифровых технологий.
Эти люди заняты тем, что паникуют, жарят шашлыки на балконах или устраивают
Этот карантин как бы придает резкие оттенки, если хотите, он все начинает в таком
черно-беломцвете высвечивать.
Мне кажется, это очень важно, потому что это усиливает движение человека в ту сторону, к которой он склонен. Потому что те, кто склонен к шашлыкам и дискотекам, еще сильнее туда движутся, а те, кто склонен воспринимать себя как людей, на которых лежит ответственность за будущее, они, я думаю, этот карантин переживут с пользой для себя и для нашей страны.
Впрочем, для
Это хороший повод постараться понять, кто мы такие, кто наши соседи, кто соседи из других регионов.
Это время спокойного, взвешенного взгляда на нашу действительность, и, может быть, это спокойствие для
Еще одним важным моментом может быть осознание со стороны населения, со стороны людей, что в такой ситуации, вызванной природными явлениями, вирусом, то же самое государство и институты, призванные нас защищать сверху, оказываются достаточно беспомощными. Что фактически ограничивает распространение вируса? Это наша изоляция, и степень этого ограничения распространения зависит от того, в какой мере мы самоизолировались. Сам термин «самоизоляция» означает, что мы сами можем изолироваться, то есть государство нам совершенно не помогает в том, чтобы мы остановили поток вируса. Это наши самостоятельные действия. Государство вместе с нами наблюдает за тем, что происходит.
Встает вопрос о личной ответственности, которую не может заменить
какой-топубличный акт, который вдруг нас всех излечит. Никто нас вдруг не излечит.
Люди должны понять, что все зависит исключительно от них, и, я надеюсь, после выхода из карантина это осознание останется в голове, а не улетучится вместе с мерами по изоляции. То есть люди, я надеюсь, закупили гантельки, гири, витамины, и вроде бы это все вещи достаточно бытовые, но они подчеркивают, что самые важные вещи на индивидуальном уровне осуществляются, самостоятельно, как собственное решение, как собственная готовность взять свою жизнь в свои руки и, может быть, помочь своему ближнему.
Карантин — это не только личное дело, это дело коллективное. Не связанное с практиками власти, которая
Моя личная добродетель является залогом выживания и нормального существования моей гражданской общины.
И это касается не только вопросов вируса — вирус здесь просто очень наглядный пример или, точнее, хороший или не очень хороший провод об этом задуматься. Но вопрос, конечно, гораздо шире.
Вопрос в том, сможет ли наш народ осознать, что каждое действие каждого отдельно взятого человека имеет социальные последствия. И что не только в ситуации вируса необходимо иметь то, что на Западе называется concern for others — то есть беспокойство об окружающих, но и в повседневной жизни, в нормальной ситуации мое поведение должно быть образцом для окружающих, а не только забота о том, лично в моей семье все хорошо или не все хорошо, а на окружающих плевать.
Мы с этим поведением сталкиваемся, естественно, каждый день, и мы должны понимать, что с этого начинается некоторая гражданская ответственность, что
Из любой ситуации можно вынести разные уроки, если вообще
Я совершенно не чувствую
какой-топаники и стараюсь в тех, с кем я поддерживаю отношения, стимулировать это ощущение ситуации изоляции как повода для изменений в лучшую сторону, а не конспирологических, апокалиптических ожиданий конца.
Важно нам сейчас сконцентрироваться не на вопросах, какой нам сериальчик посмотреть, а на вопросах, каким образом нам подготовиться — как людям, как гражданам, согражданам — к будущему. Ответственность за наше выживание, в конце концов, лежит на нас с вами.
Дмитрий Плотников