01:28 (мск), источник: Интерфакс
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — В этом году песенный конкурс также должен был пройти в Роттердаме, но был отменен
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Решение о месте проведения конкурса было объявлено во время специального шоу «Евровидение: Europe Shine A Light», которое состоялось в субботу вместо отмененного
18 марта организаторы конкурса объявили, что «Евровидение» впервые в истории существования отменено
«Евровидение-2020» в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году.
Представителями России еще до отмены конкурса была выбрана группа Little Big с песней Uno. В марте клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников «Евровидения» на официальном канале конкурса в YouTube.
«Евровидение» — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.