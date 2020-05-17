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01:28 (мск), источник: Интерфакс

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — В этом году песенный конкурс также должен был пройти в Роттердаме, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Reuters

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.

Решение о месте проведения конкурса было объявлено во время специального шоу «Евровидение: Europe Shine A Light», которое состоялось в субботу вместо отмененного из-за пандемии коронавируса «Евровидения-2020».

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18 марта организаторы конкурса объявили, что «Евровидение» впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

«Евровидение-2020» в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году.

Представителями России еще до отмены конкурса была выбрана группа Little Big с песней Uno. В марте клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников «Евровидения» на официальном канале конкурса в YouTube.

«Евровидение» — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

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