Инструкция по выживанию: средний класс может забыть об отдыхе за границей

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12:24 (мск), источник: Известия

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Гостиницы меняют условия приема туристов.

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Источник: Reuters

Вопрос о сроках возобновления международного туризма по-прежнему остается открытым. Тем не менее востребованные у туристов страны уже ведут системную подготовительную работу по адаптации объектов размещения к приему гостей. «Известия» изучили новые стандарты и узнали мнение специалистов о том, как изменения скажутся на индустрии и обычных отдыхающих.

Новые стандарты

Страны мира одна за другой посылают позитивные сигналы о перспективах восстановления туризма. Новые стандарты безопасности вводят авиакомпании, аэропорты, предприятия общественного питания и, конечно, отели. Ясно, что людям придется привыкать к новому формату работы гостиниц, отдыхать в рамках новых санитарных правил.

При входе в отель и на выходе из него у гостей будут измерять температуру с помощью специальных термодатчиков, еда в ресторанах будет храниться за стеклом, подавать ее гостям будут официанты, столы в зонах питания будут располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, кофемашины и кулеры исчезнут из зон общего пользования, в спа, хаммамах, фитнес-залах можно будет находится не более 30 минут, вечеринки отменяются.

Это лишь небольшая часть из общего числа требований к безопасности гостиниц в Турции, которые будут применяться при сертификации отелей после их открытия.

12 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой официально подписал документ о критериях сертификации.

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Самому министру принадлежат знаковые отели Maxx Royal и Voyage, которые, вероятно, первыми внедрят новые правила обслуживания, тем самым показав пример другим. Между тем, как рассказал на условиях анонимности представитель отельного бизнеса в Турции, далеко не все отели пойдут на такой шаг.

Ожидания и реальность

Предположительно, проверки отелей на выполнение всех заявленных требований начнутся в конце мая. «За это время выполнить все пункты сертификации будет непросто. Это потребует дополнительных вложений, а потом еще необходимо будет отладить все эти процессы. Еще нужно учитывать тот факт, что мы не можем рассчитывать на полную загрузку, мы не знаем, как поведут себя туристы, каков будет объем турпотока. А потому многим отелям просто будет экономически нецелесообразно открываться в этом году», — рассказал представитель турецкого туристического рынка, пожелавший остаться неназванным.

Это мнение подтверждается недавними прогнозами министра культуры и туризма Турции. Мехмет Нури Эрсой заявил, что сезон будет хорошим, если в Турции в переходный период смогут открыться 50−60% отелей. «Я общаюсь с цепочками отелей. В основном они собираются открыть 5−6 гостиниц из своих 10 объектов», — сообщал Мехмет Нури Эрсой.

Отельеры Турции не исключают, что новые требования сертификации отелей приведут к увеличению издержек и росту цен.

Отдых на расстоянии

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Представители турбизнеса Греции также склонны полагать, что санитарные нововведения могут привести к росту цен на отдельные услуги. На этой неделе стали известны положения плана по запуску летнего туристического сезона, подготовленного правительством страны и Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY). В числе мер есть, например, требование заполнять туристические автобусы не более чем на 50%. Это может увеличить транспортные расходы.

Между тем эксперты считают, что туристы не заметят роста цен, ведь коронавирус меняет потребительское поведение: сейчас на первый план выходит не цена, а качество продукта.

Что касается санитарных норм в отелях Греции, то предполагается, что каждый объект обяжут заключить договор с медработником, который будет отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование по COVID-19. При положительном результате туристов отправят в «карантинные гостиницы», которые будут выделены государством специально для размещения заразившихся.

Помимо этого в отелях будет отменен шведский стол, планируется ввести ограничения на количество купающихся в открытых бассейнах: один человек на 2,5 куб. метра. Необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5−2 м во всех общественных пространствах.
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Европейская комиссия 13 мая опубликовала пакет рекомендаций по возобновлению работы туриндустрии ЕС в 2020 году. В опубликованных материалах нет запрета на работу детских комнат и клубов, отельерам предлагается принимать решение исходя из эпидемиологической обстановки.

Свои плюсы

Определяются с новыми стандартами работы и отели Болгарии. По словам генерального директора туроператора «Солвекс» Димитра Цонева, единые правила для отелей министерство по туризму согласует с ЕС и в ближайшее время предложит их отельерам.

Между тем популярный курорт Албена уже определился с нормами безопасности. Например, предполагается двукратная проверка температуры у гостей: перед въездом в отель и непосредственно перед регистрацией. Если во время второй проверки температура окажется выше 37 °C, будет подан сигнал в скорую помощь, а туриста изолируют в специальной комнате до прибытия врачей.

Димитр Цонев уверен, что туристов не смутит некоторый дискомфорт, который, возможно, они будут испытывать из-за новых требований в отелях. «Если говорить о ценах на отели, то они не подрастут. Сейчас важно принимать меры, направленные на восстановление потока. Не исключаю, что цены на болгарскую визу могут быть снижены. Я уже выступал с инициативой отменить плату за визу для российских туристов», — рассказал бизнесмен.

Еще одна санитарная новинка, которая будет введена во многих отелях мира, — мобильная регистрация.
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«Мобильная регистрация уже доступна в 3200 отелях Marriott по всему миру, а также в некоторых отелях IHG и Hyatt. Это число вырастет в ближайшем будущем», — пишет американское издание Forum Daily.

Высока вероятность, что кофеварки и мини-бары в номерах уйдут в прошлое, сократится количество шезлонгов у бассейнов, зато вернутся мини-бутылочки с гелем для душа, шампунями и кондиционерами, от которых в последнее время стали отказываться, объясняя это заботой об экологии.

Не исключено, что в отелях начнут работать роботы-дезинфекторы, оборудованные УФ-лампами. Также возможно сокращение числа гостей. Предполагается, что в таком случае около 30% номерного фонда будет пустовать.

Кто куда

О тренде на максимальную персонализацию и индивидуальные туры говорит и Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-тур». Эксперт уверен, что фактор эпидемиологической безопасности при выборе путешествия какое-то время будет оставаться ключевым. Туристы будут более осознанно подходить к выбору отелей. В приоритете будут гостиницы, которые соответствуют новому пониманию безопасности, — с небольшим номерным фондом, но с большой территорией, размещение — отдельно стоящие виллы. При этом цены на них снизятся.

Уже сейчас мы видим: отели высокой категории значительно уменьшают ценник. Это верная позиция, она позволит привлечь туристов.
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«Тем более известно, что российские туристы на отдыхе не скупятся на дополнительные траты. Но в любом случае речь идет о состоятельных туристах, потому что люди со средним уровнем достатка с большей вероятностью не смогут позволить себе отдых в ближайшее время», — рассказал Дмитрий Арутюнов.

На вымывание клиентов в среднем ценовом сегменте обращает внимание и Георгий Погосов, управляющий директор «Марселина Трэвел». Эксперт объясняет свою позицию так: «Туры в любом случае подрастут в цене. Во-первых, при уменьшении загрузки самолетов в связи с вероятным введением социальной дистанции подорожает составляющая перевозки. Ситуация усугубится тем, что, вероятно, право выполнять международные рейсы сначала получат регулярные перевозчики, а потом уже чартерные. Во-вторых, подорожает и наземное обслуживание: отели, трансфер. В итоге туристы не смогут отдохнуть по приемлемой для себя, особенно в нынешней ситуации, цене».

Тревожный сигнал

Многие представители туристической розницы, с которыми поговорили «Известия», считают, что потребители на первых порах будут отказываться от поездок в том числе из-за строгих санитарных норм в отелях. «В аэропортах Турции с 1 июня вводят обязательное тестирование на коронавирус. А если результат окажется положительным? Отдых будет испорчен», — комментируют турецкое нововведение в профильных группах в соцсетях.

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«За последнюю неделю я получил много звонков от туристов. Они спрашивали, на самом ли деле отели внедряют новые санитарные правила. Когда получали положительный ответ, интересовались, как скоро их отменят, чтобы можно было планировать поездку. Становится понятно, что границы еще не открыли, а туристов уже не устраивают условия, в которых им придется отдыхать на курортах», — рассказывает Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа».

Последний дюйм

Впрочем, пессимизм разделяют не все. По словам Алены Хитровой, руководителя PR-отдела туроператора ANEX Tour, восстановление продаж будет постепенным, сейчас первоочередная задача — обеспечить отдых клиентов, которые уже купили туры, но были вынуждены перенести даты поездки. «Для них создаются условия выгодных переносов, то есть на них рост цен не отразится. А когда начнутся активные новые бронирования, тогда уже ситуация более-менее стабилизируется и очень вероятно, что повышенные меры безопасности в отелях либо отменят, либо смягчат», — рассказала эксперт.

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон», уверен, что новые правила не помешают росту числа бронирований.

Эксперт оценивает сроки действия ограничений в отелях не более чем в 1−2 месяца.

«Сейчас основная задача курортов открыться и начать вновь принимать гостей. Если для достижения этих целей необходимо принять даже самые серьезные меры, они будут приняты. Но я уверен, что они краткосрочны. А если они полностью и не будут отменены, то претерпят значительные послабления и будут незаметны. Все системы нужно обкатывать», — говорит эксперт.

Бизнесмен не сомневается: ограничительные правила в отелях не смогут удержать туристов, которые мечтают о море и отдыхе.

Поддерживает коллегу и Светлана Баранова, PR-директор туроператора TEZ Tour. Она уверена, что туристов, которые планировали осуществить поездку и с нетерпением ждут открытия границ, вряд ли отпугнут такие дополнительные условия, как социальная дистанция или сдача анализа в аэропорту. «Новые меры — это вынужденная необходимость, направленная в первую очередь на обеспечение качественного и безопасного отдыха путешественников, к которым они должны отнестись с пониманием. В меньшей степени на спрос в этом году будет влиять стоимость туристических услуг, главным и приоритетным фактором всё же будет выступать безопасность», — заключила эксперт.

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