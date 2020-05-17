12:24 (мск), источник: Известия
Инструкция по выживанию: средний класс может забыть об отдыхе за границей
Гостиницы меняют условия приема туристов.
Вопрос о сроках возобновления международного туризма
Страны мира одна за другой посылают позитивные сигналы о перспективах восстановления туризма. Новые стандарты безопасности вводят авиакомпании, аэропорты, предприятия общественного питания и, конечно, отели. Ясно, что людям придется привыкать к новому формату работы гостиниц, отдыхать в рамках новых санитарных правил.
При входе в отель и на выходе из него у гостей будут измерять температуру с помощью специальных термодатчиков, еда в ресторанах будет храниться за стеклом, подавать ее гостям будут официанты, столы в зонах питания будут располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, кофемашины и кулеры исчезнут из зон общего пользования, в спа, хаммамах,
12 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой официально подписал документ о критериях сертификации.
Самому министру принадлежат знаковые отели Maxx Royal и Voyage, которые, вероятно, первыми внедрят новые правила обслуживания, тем самым показав пример другим. Между тем, как рассказал на условиях анонимности представитель отельного бизнеса в Турции, далеко не все отели пойдут на такой шаг.
Предположительно, проверки отелей на выполнение всех заявленных требований начнутся в конце мая. «За это время выполнить все пункты сертификации будет непросто. Это потребует дополнительных вложений, а потом еще необходимо будет отладить все эти процессы. Еще нужно учитывать тот факт, что мы не можем рассчитывать на полную загрузку, мы не знаем, как поведут себя туристы, каков будет объем турпотока. А потому многим отелям просто будет экономически нецелесообразно открываться в этом году», — рассказал представитель турецкого туристического рынка, пожелавший остаться неназванным.
Это мнение подтверждается недавними прогнозами министра культуры и туризма Турции. Мехмет Нури Эрсой заявил, что сезон будет хорошим, если в Турции в переходный период смогут открыться 50−60% отелей. «Я общаюсь с цепочками отелей. В основном они собираются открыть 5−6 гостиниц из своих 10 объектов», — сообщал Мехмет Нури Эрсой.
Представители турбизнеса Греции также склонны полагать, что санитарные нововведения могут привести к росту цен на отдельные услуги. На этой неделе стали известны положения плана по запуску летнего туристического сезона, подготовленного правительством страны и Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY). В числе мер есть, например, требование заполнять туристические автобусы не более чем на 50%. Это может увеличить транспортные расходы.
Между тем эксперты считают, что туристы не заметят роста цен, ведь коронавирус меняет потребительское поведение: сейчас на первый план выходит не цена, а качество продукта.
Что касается санитарных норм в отелях Греции, то предполагается, что каждый объект обяжут заключить договор с медработником, который будет отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование по COVID-19. При положительном результате туристов отправят в «карантинные гостиницы», которые будут выделены государством специально для размещения заразившихся.
Европейская комиссия 13 мая опубликовала пакет рекомендаций по возобновлению работы туриндустрии ЕС в 2020 году. В опубликованных материалах нет запрета на работу детских комнат и клубов, отельерам предлагается принимать решение исходя из эпидемиологической обстановки.
Определяются с новыми стандартами работы и отели Болгарии. По словам генерального директора туроператора «Солвекс» Димитра Цонева, единые правила для отелей министерство по туризму согласует с ЕС и в ближайшее время предложит их отельерам.
Между тем популярный курорт Албена уже определился с нормами безопасности. Например, предполагается двукратная проверка температуры у гостей: перед въездом в отель и непосредственно перед регистрацией. Если во время второй проверки температура окажется выше 37 °C, будет подан сигнал в скорую помощь, а туриста изолируют в специальной комнате до прибытия врачей.
Димитр Цонев уверен, что туристов не смутит некоторый дискомфорт, который, возможно, они будут испытывать
«Мобильная регистрация уже доступна в 3200 отелях Marriott по всему миру, а также в некоторых отелях IHG и Hyatt. Это число вырастет в ближайшем будущем», — пишет американское издание Forum Daily.
Высока вероятность, что кофеварки и
Не исключено, что в отелях начнут работать
О тренде на максимальную персонализацию и индивидуальные туры говорит и Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-тур». Эксперт уверен, что фактор эпидемиологической безопасности при выборе путешествия
Уже сейчас мы видим: отели высокой категории значительно уменьшают ценник. Это верная позиция, она позволит привлечь туристов.
«Тем более известно, что российские туристы на отдыхе не скупятся на дополнительные траты. Но в любом случае речь идет о состоятельных туристах, потому что люди со средним уровнем достатка с большей вероятностью не смогут позволить себе отдых в ближайшее время», — рассказал Дмитрий Арутюнов.
На вымывание клиентов в среднем ценовом сегменте обращает внимание и Георгий Погосов, управляющий директор «Марселина Трэвел». Эксперт объясняет свою позицию так: «Туры в любом случае подрастут в цене.
Многие представители туристической розницы, с которыми поговорили «Известия», считают, что потребители на первых порах будут отказываться от поездок в том числе
«За последнюю неделю я получил много звонков от туристов. Они спрашивали, на самом ли деле отели внедряют новые санитарные правила. Когда получали положительный ответ, интересовались, как скоро их отменят, чтобы можно было планировать поездку. Становится понятно, что границы еще не открыли, а туристов уже не устраивают условия, в которых им придется отдыхать на курортах», — рассказывает Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа».
Впрочем, пессимизм разделяют не все. По словам Алены Хитровой, руководителя
Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон», уверен, что новые правила не помешают росту числа бронирований.
«Сейчас основная задача курортов открыться и начать вновь принимать гостей. Если для достижения этих целей необходимо принять даже самые серьезные меры, они будут приняты. Но я уверен, что они краткосрочны. А если они полностью и не будут отменены, то претерпят значительные послабления и будут незаметны. Все системы нужно обкатывать», — говорит эксперт.
Бизнесмен не сомневается: ограничительные правила в отелях не смогут удержать туристов, которые мечтают о море и отдыхе.
Поддерживает коллегу и Светлана Баранова,