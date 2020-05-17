03:10 (мск), источник: Известия
Ученые из Ульяновска разработали экспресс-тест на COVID-19
В Ульяновской области ученые разработали
«Мы в разы нарастили лабораторную базу. Кстати, разработка ульяновских ученых из компании “Тест-Ген” —
Морозов также рассказал, что уже достигнута договоренность о поставке данных тестовых систем в медучреждения Ульяновской области.
Кроме того, по словам губернатора, за последние сутки в регионе выявили 101 случай коронавируса. При этом заболеваемость в Ульяновской области, по мнению специалистов, достигнет пика к концу мая, а выход на плато ожидается не раньше середины июня.
По состоянию на 16 мая, в регионе зафиксировали более 1,1 тыс. случаев COVID-19, 263 человека выздоровели, скончались пятеро.
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