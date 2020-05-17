Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Полыхающий небоскреб в ОАЭ сняли на видео По словам очевидцев, возгорание началось на первом уровне. Пламя быстро охватило все жилое здание
Фоторепортажи
14От войны до войны
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
03:10 (мск), источник: Известия

Ученые из Ульяновска разработали экспресс-тест на COVID-19

В Ульяновской области ученые разработали экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в субботу, 16 мая, заявил губернатор региона Сергей Морозов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 17.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 629 575+94 902
Скончалось311 425+4 317
Выздоровело1 691 613+58 428
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Мы в разы нарастили лабораторную базу. Кстати, разработка ульяновских ученых из компании “Тест-Ген” — экспресс-тесты на коронавирус — 15 мая уже получила лицензию», — написал он на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Морозов также рассказал, что уже достигнута договоренность о поставке данных тестовых систем в медучреждения Ульяновской области.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Кроме того, по словам губернатора, за последние сутки в регионе выявили 101 случай коронавируса. При этом заболеваемость в Ульяновской области, по мнению специалистов, достигнет пика к концу мая, а выход на плато ожидается не раньше середины июня.

По состоянию на 16 мая, в регионе зафиксировали более 1,1 тыс. случаев COVID-19, 263 человека выздоровели, скончались пятеро.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000−112.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 16.05
 Что плохо стоит: держать велосипед вне квартиры становится опасно
Инструкция по выживанию: средний класс может забыть об отдыхе за границей
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Коронавирус COVID-19: главные события 16 мая
Bloomberg изменил название статьи о смертности в России
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
В США заявили о полностью блокирующем коронавирус антителе
В Европарламенте сообщили о масштабной утечке данных
Коронавирус изменит жизнь людей. Как подготовиться к переменам
На рынке бункеров в США произошел бум
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp И как понять, что вас заблокировали
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 602
Роскомнадзор предупреждает. 267
Вот мне интересно. 124
Замена масла "по времени", а не по пробегу... 68
Кино
Обитель тайн: 13 атмосферных триллеров про дома с секретами Даже самая обычная с виду лачуга может оказаться обителью древних тайн — что уж говорить о старинных поместьях, загадочных приютах и пряничных домиках, которые заманили к себе героев мистических фильмов из нашей подборки
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Self-made woman 343
Сух. пайки 187
Просто интересно про чих. 124
Чем Вы успокаиваетесь в период самоизоляции от наплыва негатива и страхов? 118
Леди
Елена Захарова показала точеную фигуру в платье балерины Актриса вспомнила о детских мечтах.
Новости партнеров
Президент попросил пенсионеров бережно относиться к здоровью – жми
Жертвы недопустимы
Твое право на труд
Президент заявил об обязательном праздновании Дня Победы – жми
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь