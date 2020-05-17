Ведущий эпидемиолог КНР рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса

Телеканал напоминает, что именно Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку «предотвратимой и контролируемой».
В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале (вспышки коронавируса — ИФ) они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается (большее) количество людей.
По словам эпидемиолога, у него возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане — 41 человек — не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они «очень неохотно» предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.
Хотя Чжун Наньшань и признает занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отвергает обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу. В частности, подобные заявления делал президент США Дональд Трамп, утверждавший, что по числу умерших от COVID-19 лидируют не Соединенные Штаты, а Китай.
Эпидемиолог заявил, что китайские власти усвоили урок из вспышки атипичной пневмонии 17-летней давности, о которой Пекин умалчивал несколько месяцев.
По его словам, в этот раз центральное правительство под угрозой наказаний потребовало, чтобы все города и правительственные ведомства сообщали истинное число заболевших.
«Так что… с 23 января, я думаю, все данные … будут правильными», — добавил Чжун Наньшань.
Ученый также отверг теорию Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус вышел из лаборатории. Он привел слова своего «хорошего друга» вирусолога Ши Чжэнли, руководящую лабораторией в Уханьском институте вирусологии, которая назвала эту теорию «нелепой», поскольку в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования. Также Чжун Наньшань утверждает, что китайские медицинские власти в начале февраля проводили проверку в той самой лаборатории и не обнаружили никаких свидетельств «утечки» вируса.
В декабре прошлого года в 11-миллионном Ухане (провинция КНР Хубэй) началась вспышка пневмоний, которые, как выяснилось позднее, были вызваны неизвестным ранее типом коронавируса. Позднее вирус был официально назван SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание — COVID-19. Впоследствии коронавирусная инфекция распространилась в Китае и во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию на фоне распространения COVID-19.
Чжун Наньшань — китайский эпидемиолог и пульмонолог, руководитель специальной комиссии по борьбе с коронавирусом Госкомздрава КНР.
В 2003 году он обнаружил коронавирус SARS-CoV, вызвавший вспышку «атипичной пневмонии» (SARS/ТОРС). Тогда он получил международную известность за опровержение официальных заявлений китайских властей, преуменьшавших опасность заболевания. СМИ называют ученого «героем SARS» за его деятельность во время эпидемии «атипичной пневмонии».
Во время загрузки произошла ошибка.