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08:55 (мск), источник: Интерфакс

Ведущий эпидемиолог КНР рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань заявил в интервью CNN, что власти китайского города Ухань, где был впервые зафиксирован случай заражения новым коронавирусом, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 17.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 635 830+92 533
Скончалось311 824+4 119
Выздоровело1 693 715+56 603
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Источник: AFP 2020

Телеканал напоминает, что именно Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку «предотвратимой и контролируемой».

В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале (вспышки коронавируса — ИФ) они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается (большее) количество людей.
Чжун Наньшань
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По словам эпидемиолога, у него возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане — 41 человек — не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они «очень неохотно» предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Хотя Чжун Наньшань и признает занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отвергает обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу. В частности, подобные заявления делал президент США Дональд Трамп, утверждавший, что по числу умерших от COVID-19 лидируют не Соединенные Штаты, а Китай.

Эпидемиолог заявил, что китайские власти усвоили урок из вспышки атипичной пневмонии 17-летней давности, о которой Пекин умалчивал несколько месяцев.

По его словам, в этот раз центральное правительство под угрозой наказаний потребовало, чтобы все города и правительственные ведомства сообщали истинное число заболевших.

«Так что… с 23 января, я думаю, все данные … будут правильными», — добавил Чжун Наньшань.

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Ученый также отверг теорию Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус вышел из лаборатории. Он привел слова своего «хорошего друга» вирусолога Ши Чжэнли, руководящую лабораторией в Уханьском институте вирусологии, которая назвала эту теорию «нелепой», поскольку в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования. Также Чжун Наньшань утверждает, что китайские медицинские власти в начале февраля проводили проверку в той самой лаборатории и не обнаружили никаких свидетельств «утечки» вируса.

В декабре прошлого года в 11-миллионном Ухане (провинция КНР Хубэй) началась вспышка пневмоний, которые, как выяснилось позднее, были вызваны неизвестным ранее типом коронавируса. Позднее вирус был официально назван SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание — COVID-19. Впоследствии коронавирусная инфекция распространилась в Китае и во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию на фоне распространения COVID-19.

Чжун Наньшань — китайский эпидемиолог и пульмонолог, руководитель специальной комиссии по борьбе с коронавирусом Госкомздрава КНР.

В 2003 году он обнаружил коронавирус SARS-CoV, вызвавший вспышку «атипичной пневмонии» (SARS/ТОРС). Тогда он получил международную известность за опровержение официальных заявлений китайских властей, преуменьшавших опасность заболевания. СМИ называют ученого «героем SARS» за его деятельность во время эпидемии «атипичной пневмонии».

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Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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