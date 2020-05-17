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11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Туриста арестовали на Гавайях за фото с пляжа

Он нарушил правила карантина.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 650 793+90 863
Скончалось312 115+4 077
Выздоровело1 699 843+53 399
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Нью-йоркского туриста арестовали на Гавайях после того, как он опубликовал фото с пляжа у себя в инстаграме, сообщает офис губернатора штата.

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23-летний американец прибыл на остров Оаху в понедельник, после чего разместил несколько фотографий с пляжа и других мест у себя на странице.

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Мужчина пользовался общественным транспортом, занимался серфингом и контактировал с людьми на улице, хотя должен был находиться в 14-дневной изоляции.

На Гавайях зарегистрировано 638 ​​случаев COVID-19 и 17 смертей. Местные власти требуют от прибывших на острова оставаться на карантине в течение 2 недель и не покидать квартиры или гостиничного номера.

Нарушение карантина на Гавайях является уголовным преступлением. Нарушителей наказывают штрафом в размере 5 тысяч долларов и тюремным заключением на срок до одного года. Штат продлил обязательный карантин для всех граждан до конца июня.

Анна Лысенко

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