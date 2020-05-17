11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туриста арестовали на Гавайях за фото с пляжа
Он нарушил правила карантина.
23-летний американец прибыл на остров Оаху в понедельник, после чего разместил несколько фотографий с пляжа и других мест у себя на странице.
Мужчина пользовался общественным транспортом, занимался серфингом и контактировал с людьми на улице, хотя должен был находиться в 14-дневной изоляции.
На Гавайях зарегистрировано 638 случаев COVID-19 и 17 смертей. Местные власти требуют от прибывших на острова оставаться на карантине в течение 2 недель и не покидать квартиры или гостиничного номера.
Нарушение карантина на Гавайях является уголовным преступлением. Нарушителей наказывают штрафом в размере 5 тысяч долларов и тюремным заключением на срок до одного года. Штат продлил обязательный карантин для всех граждан до конца июня.
Анна Лысенко