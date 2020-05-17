13:48 (мск), источник: Life.ru
Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике в этом году
Такой экзамен проводился для итоговой аттестации школьников.
В 2020 году не будет проводиться единый государственный экзамен по математике базового уровня, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
— Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, чтобы получить аттестат и оценку по математике, — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее в