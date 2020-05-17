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13:48 (мск), источник: Life.ru

Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике в этом году

Такой экзамен проводился для итоговой аттестации школьников.

Источник: РИА "Новости"

В 2020 году не будет проводиться единый государственный экзамен по математике базового уровня, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

— Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, чтобы получить аттестат и оценку по математике, — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что сдача ЕГЭ может начаться с 19 июня, однако эта дата предварительная. Кроме того, Минобрнауки России считает целесообразным проведение ЕГЭ в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом.

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