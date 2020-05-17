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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Все российские вузы проведут экзамены дистанционно

Все российские вузы в этом году планируют провести экзамены дистанционно, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда». Однако в регионах, где позволит эпидситуация, экзамены могут пройти в традиционной форме.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 656 639+92 353
Скончалось312 188+3 977
Выздоровело1 703 322+53 250
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Источник: Агентство «Москва»

«Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональных, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются», — сказал господин Фальков.

Он добавил, что 77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, а 23% оставили только защиту ВКР.

Также Минобрнауки допускает выделение дополнительных бюджетных мест в вузах в 2020 году. Что касается платных мест, большинство вузов поддерживают идею не повышать стоимость обучения.

Обучение в школах и вузах проходит дистанционно из-за пандемии коронавируса. Ранее в этом году отменили ОГЭ, а сдача ЕГЭ обязательна только поступающим в вузы, остальным школьникам для получения аттестата о среднем образовании будет достаточно годовых оценок.

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