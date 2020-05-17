Все российские вузы проведут экзамены дистанционно

«Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональных, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются», — сказал господин Фальков.
Он добавил, что 77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, а 23% оставили только защиту ВКР.
Также Минобрнауки допускает выделение дополнительных бюджетных мест в вузах в 2020 году. Что касается платных мест, большинство вузов поддерживают идею не повышать стоимость обучения.
Обучение в школах и вузах проходит дистанционно из-за пандемии коронавируса. Ранее в этом году отменили ОГЭ, а сдача ЕГЭ обязательна только поступающим в вузы, остальным школьникам для получения аттестата о среднем образовании будет достаточно годовых оценок.