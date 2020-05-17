13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии заметили «караван» из 67 гусениц (видео)
Они ползли в поисках пищи.
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Они ползли в поисках пищи.
Австралийцы сняли на видео целый «караван» гусениц. Пушистые личинки ползли друг за другом, растянувшись на несколько метров.
Невероятное зрелище заметили в заповеднике Олдинга Скраб в 46 км от Аделаиды на юге страны. Очевидцы насчитали в «караване» 67 гусениц.
Считается, что такие совместные «путешествия» гусеницы предпринимают в поиске пищи. Местные жители также утверждают, что «караваны» появляются перед холодной зимой.
Анна Лысенко