15:38 (мск), источник: m24.ru
Медик назвал самое опасное осложнение коронавируса
По словам врача, COVID-19 ослабляет иммунитет, после чего пациент впадает в иммунодепрессию.
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о самом опасном осложнении при заболевании коронавирусной инфекцией.
Медик заявил, что в первую очередь COVID-19 воздействует на иммунитет, ослабляя его. После этого пациент впадает в иммунодепрессию.
По словам Зайцева, у человека могут развиться бронхолегочные заболевания даже в том случае, если до этого он ими не страдал.
Кроме того, COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность. Именно это осложнение Зайцев счел наиболее опасным.
«Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности», — сообщил он в эфире телеканала «Звезда».
Ранее был назван часто выявляемый у детей симптом COVID-19. В ряде случаев у детей с подтвержденным COVID-19 возникала диарея. По словам специалиста, этот симптом отмечается не у всех пациентов, но среди несовершеннолетних наблюдается достаточно часто.
Согласно последним данным, в России подтвердили 9 709 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 281 752 случая COVID-19 в 85 регионах.