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15:38 (мск), источник: m24.ru

Медик назвал самое опасное осложнение коронавируса

По словам врача, COVID-19 ослабляет иммунитет, после чего пациент впадает в иммунодепрессию.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 662 409+92 039
Скончалось312 274+3 957
Выздоровело1 708 062+55 420
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Источник: Москва 24

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о самом опасном осложнении при заболевании коронавирусной инфекцией.

Медик заявил, что в первую очередь COVID-19 воздействует на иммунитет, ослабляя его. После этого пациент впадает в иммунодепрессию.

По словам Зайцева, у человека могут развиться бронхолегочные заболевания даже в том случае, если до этого он ими не страдал.

Врач объяснил, что при коронавирусе происходит поражение практически всех этажей дыхательной системы, также вирусом охватываются слизистая носа, околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахея, бронхи и легкие.
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Кроме того, COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность. Именно это осложнение Зайцев счел наиболее опасным.

«Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности», — сообщил он в эфире телеканала «Звезда».

Ранее был назван часто выявляемый у детей симптом COVID-19. В ряде случаев у детей с подтвержденным COVID-19 возникала диарея. По словам специалиста, этот симптом отмечается не у всех пациентов, но среди несовершеннолетних наблюдается достаточно часто.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 709 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 281 752 случая COVID-19 в 85 регионах.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 17.05
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