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14:01 (мск), источник: РИА Новости

Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Рост распространения коронавируса в РФ на сегодняшний день остановлен, стабилизация отмечается по всей стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 651 119+87 661
Скончалось312 119+3 954
Выздоровело1 700 354+51 079
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Источник: РИА Новости

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сказал она в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что на сегодняшний день «безусловно» рост остановлен. «День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — заключила Попова.

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