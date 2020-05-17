Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сказал она в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24».
Она добавила, что на сегодняшний день «безусловно» рост остановлен. «День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — заключила Попова.