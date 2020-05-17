Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

«Читательский выбор будет учтен редакцией, экспертным советом и жюри при определении итогового списка участников рейтинга», — говорится в сообщении.
Голосование проходило в течение недели с момента публикации лонг-листа из 100 претендентов на участие в рейтинге 21 апреля. Всего за «молодых и перспективных» отдали почти 94 тыс. голосов, от 6 тыс. до 14 тыс. голосов в отдельных номинациях.
Однако больше всего голосов в категории «Искусство» набрал актер Никита Кукушкин — 16,6%.
Красилов оказался на втором месте, набрав 12,1% зрительских симпатий. Замыкает тройку призер международных конкурсов по композиции и фортепиано Соня Белоусова с 11,8% голосов.
Клип на песню Uno набрал более 15 млн просмотров на YouTube. Видеоролик коллектива стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020».
Красилов должен был отправиться на конкурс вместе с группой, но его отменили в середине марта из-за коронавируса. Танцор пошутил, что мероприятие отменили не из-за COVID-19, а из-за того, что российская группа с его участием заняла бы первое место.