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16:09 (мск), источник: Известия

Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

На сайте журнала Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет, куда вошел танцор из клипа Uno группы Little Big Дмитрий Красилов, которого прозвали Пухляшом. Об этом сообщается на сайте издания в воскресенье, 17 мая.

Источник: Известия

«Читательский выбор будет учтен редакцией, экспертным советом и жюри при определении итогового списка участников рейтинга», — говорится в сообщении.

Голосование проходило в течение недели с момента публикации лонг-листа из 100 претендентов на участие в рейтинге 21 апреля. Всего за «молодых и перспективных» отдали почти 94 тыс. голосов, от 6 тыс. до 14 тыс. голосов в отдельных номинациях.

Однако больше всего голосов в категории «Искусство» набрал актер Никита Кукушкин — 16,6%.

Красилов оказался на втором месте, набрав 12,1% зрительских симпатий. Замыкает тройку призер международных конкурсов по композиции и фортепиано Соня Белоусова с 11,8% голосов.

Клип на песню Uno набрал более 15 млн просмотров на YouTube. Видеоролик коллектива стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020».

Во время загрузки произошла ошибка.

Красилов должен был отправиться на конкурс вместе с группой, но его отменили в середине марта из-за коронавируса. Танцор пошутил, что мероприятие отменили не из-за COVID-19, а из-за того, что российская группа с его участием заняла бы первое место.

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