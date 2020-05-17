19:30 (мск), источник: Life.ru
Белое облако смерти. Тайна «Бхопальского Чернобыля»
Утром третьего декабря 1984 года на химическом предприятии в индийском городе Бхопал в штате
В атмосфере оказалось порядка 42 тонн ядовитых паров метилизоцианата. Три тысячи человек скончались в первые 76 часов. Ещё 15 тысяч умерли в течение нескольких лет. На сегодняшний день число пострадавших лиц превысило полмиллиона человек. Истинная причина катастрофы так и не была установлена, но даже спустя 36 лет после трагических событий жители Бхопала продолжают болеть и умирать от заражённых смертельно опасным ядом почвы и воды.
История строительства комбината в Бхопале началась в далёком 1969 году. В то время население города с живописным озером, великолепно сохранившимися историческими зданиями составляло чуть более 100 тысяч человек. Власти Индии были крайне озабочены привлечением иностранного капитала в страну для развития сельского хозяйства и создания новых рабочих мест. Найти заинтересованную сторону удалось в лице американской химической компании «Юнион карбайд».
Филиал гиганта в Индии насчитывал 14 предприятий.
Данный процесс требовал высококвалифицированных кадров и активных финансовых вложений, которые с момента строительства завода инвесторы не осуществляли.
В довершение ко всему в 1980 году неурожай спровоцировал резкое падение спроса на «Севил». В «Юнион карбайд» попытались продать убыточное предприятие, но желающих приобрести завод не нашлось.
Управляющие компании «Юнион карбайд» делали акцент исключительно на получении сверхприбыли при размещении своего производства в развивающихся странах, а также на подборе низкооплачиваемых кадров.
Спустя два месяца после катастрофы в газете The New York Times были опубликованы итоги проведённого расследования. В материале шла речь о нескольких грубых нарушениях сотрудников завода в Бхопале и
Даже вой сирены и тревожные сообщения с территории завода после взрыва ничем не отличались от обычных тренировочных мероприятий.
В ночь со второго на третье декабря 1984 года 42 тонны смертельно опасного яда вместе с синильной кислотой, цианидом, угарным и углекислым газом оказались в атмосфере. Плотное белое облако незаметно опустилось прямо на трущобы Бхопала, которые совершенно бесконтрольно располагались в непосредственной близости к заводу.
Ничего не понимающие жители просыпались от невыносимого кашля, жжения в глазах и в горле. Многие умирали от удушья прямо на месте, некоторые ещё были в состоянии обратиться за помощью в ближайшую больницу. Но и в медицинском учреждении им тоже ничем не могли помочь. Врачам Бхопала не была предоставлена информация о факте утечки и о том, какие именно вещества оказались в атмосфере. Руководство корпорации ревностно хранило «коммерческую тайну».
Руководство «Юнион карбайд» в течение нескольких лет пыталось доказать, что не имеет никакого отношения к техногенной катастрофе, а утечка опасного вещества произошла в результате саботажа на территории завода. Однако в 1987 году в ходе внесудебного урегулирования сложившейся ситуации жертвы трагедии получили 470 миллионов долларов США. Примечателен тот факт, что на ликвидацию последствий техногенной катастрофы инвесторы не выделили ни одного цента. В тюрьме за совершённое преступление никто из руководящего состава инвесторов не оказался. Более того, в 2001 году международная химическая компания «Доу кемикал» поглотила «Юнион карбайд», заявив, что не имеет никакого отношения к взрыву на предприятии в Бхопале и тем более к последствиям данной катастрофы.
На сегодняшний день предприятие частично распродано на металлолом, но взорвавшаяся цистерна по сей день стоит на том же месте, где находилась в далёком 1984 году.
Вся территория вокруг комбината заражена опасной для здоровья всех живых существ химией. Люди, проживающие в городе, по сей день вынуждены страдать тяжёлыми хроническими заболеваниями.