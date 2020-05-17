19:14 (мск), источник: Lenta.Ru
Смоделирован пик заражения коронавирусом в России
Ученые представили две модели прогноза заражения коронавирусом в России. Об этом сообщает издание РБК.
Согласно модели разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence, пик заражения коронавирусом уже наступил в Центральном, Приволжском и
Есть и пессимистичный сценарий — в столице пика можно ожидать 26 мая, когда может быть зафиксировано 6,2 тысячи новых случаев за сутки.
По данным специалистов из Уфимского авиационного университета и Башкирского медицинского университета, пик в России был пройден
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса. По ее словам, стабилизация отмечается по всей стране.
Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.