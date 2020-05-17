Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 98-летний ветеран из РФ стала краудфандером-миллионером Зинаида Корнева благодаря своему YouTube-каналу собрала более 1,8 млн рублей
Фоторепортажи
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
14От войны до войны
19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Смоделирован пик заражения коронавирусом в России

Ученые представили две модели прогноза заражения коронавирусом в России. Об этом сообщает издание РБК.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 673 809+86 894
Скончалось312 646+3 462
Выздоровело1 714 869+58 372
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Согласно модели разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence, пик заражения коронавирусом уже наступил в Центральном, Приволжском и Северо-западном федеральных округах, а также в ряде регионов Дальнего Востока.

Согласно реалистичному сценарию, в Московской области пиковое значение ежедневного прироста новых случаев было достигнуто 12 мая, а в Москве — 6 мая.

Есть и пессимистичный сценарий — в столице пика можно ожидать 26 мая, когда может быть зафиксировано 6,2 тысячи новых случаев за сутки.

Что полезно знать
Если сидишь дома

По данным специалистов из Уфимского авиационного университета и Башкирского медицинского университета, пик в России был пройден 8—9 мая, когда в стране каждые сутки фиксировались более 10 тысяч новых случаев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса. По ее словам, стабилизация отмечается по всей стране.

Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 17.05
 Названы опасные для здоровья российские пельмени
Популярная актриса снялась в нижнем белье в опустевшем метро
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Средний класс может забыть об отдыхе за границей
Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на условия врачей
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
В России за сутки выявлено 9709 заразившихся коронавирусом
Медик назвал самое опасное осложнение коронавируса
Здоровье
12 полезных продуктов, столь же вкусных, что и вредные Что можно есть (в умеренных количествах!), не беспокоясь о вреде для здоровья?
Hi-Tech
Где олигархи прячутся от коронавируса Эпидемия им не страшна!
Авто
Удивительный мир заброшенных автомобилей в фотографиях Немецкий фотограф исколесил отдаленные уголки Европы и Америки в поисках брошенных на произвол судьбы автомобилей. В его коллекции 160 фотографий обветшалых машин, музейной площадкой для которых стала сама природа
Кино
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки Милла Йовович читает «Муху-Цокотуху», Роберт Паттинсон устраивает странную фотосессию, а Александр Петров учит котенка играть в мяч: продолжаем рассказывать и показывать, чем занимаются знаменитости во время самоизоляции
Новости партнеров
Конституция обеспечит россиян социальными гарантиями не только в кризис
Стране победителей нужна Конституция Победы – чтобы помнить всегда
Пройди опрос и узнай о поправках в Конституцию РФ
Обновление Конституции подготовит страну к будущим угрозам здоровью
Популярные темы на «Детях»
Семья или работа 738
Меня трясёт 715
Москвички, как вам живется без салонов красоты? Готовы потерпеть еще месяцок? 646
Всем привет из чумного барака. 518
Леди
Звезды плюс-сайз, которые учат стильно одеваться Кроп-топы, total black и ультрамини — самые популярные тренды среди этих красоток.
Новости партнеров
В Штатах будут лечить только по страховке, в России – по Конституции
Как обновление Конституции сохранит все новые мощности медицины для людей
Расскажи, что ты думаешь о внесении изменений в Конституцию РФ
Президент России расширил меры поддержки семей с детьми: теперь – всем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь