Ужин с манекеном: как в ресторанах соблюдают дистанцию

Рестораны, закрывшиеся по всему миру
И пытаются найти необычные решения, чтобы не выставлять ограждения, перетягивать лишние столики лентами или просто одергивать посетителей.
Один из самых элегантных способов рассадить посетителей уже прославил ресторан Mediamatic в Амстердаме. К 1 июня, когда в городе должны открыться заведения общественного питания, здесь соорудили небольшие раздельные «теплицы» на двоих, установленные прямо на набережной у воды.
«В ресторанах и барах отдельные комнаты традиционно называются
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«Это был идеальный способ удержать посетителей на расстоянии друг от друга — и это было весело», — сказала Жаклин Роте. Она добавила, что идею обеспечить таким образом социальное дистанцирование подали в местной телекомпании. При этом
Одним из самых странных методов разделить гостей оказался тот, что выбрали в австралийском пабе Crossfields в столице Австрии Вене, открывшемся 15 мая.
Там за столиками через один разместили гигантские головы бородавочников.
«За каждым вторым столиком сидит бородавочник, наша австралийская версия слоненка, чтобы держать минимальную дистанцию между столами», — говорится в сообщении паба в Instagram.
В США между тем волнуются, что рестораны, которые начнут работать по новым правилам, будут выглядеть пугающе пустыми. В некоторых заведениях решили заполнить пространство, создав ощущение, будто в зале много народу, искусственным образом.
В ресторане Open Hearth в Южной Каролине в качестве гостей места за столиками заняли надувные куклы — нарядно одетые, с макияжем и укладкой.
Владелица ресторана Пола Старр Мелехес объяснила каналу Fox19, что купила кукол за $140 на Amazon.
«Вместо того чтобы использовать пугающие желтые ленты или обвязывать столики веревками, мы решили сделать так, чтобы ресторан выглядел заполненным, — сказала она. — Они очень забавные, у них милые личики. Девушки ярко накрашены, а парики для них нам подарили разные люди».
Ресторан в Виргинии Inn at Little Washington, обладающий тремя звездами Michelin, прибег к похожему способу создания иллюзии полной посадки в заведении — здесь в качестве гостей выступили манекены. Их тоже красиво одели и заполнили пространство, которое теперь может быть занято настоящими живыми гостями лишь на 50%. «Мне всегда нравились манекены, — объяснил каналу Fox 5 DC