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13:12 (мск), источник: Газета.Ру

Ужин с манекеном: как в ресторанах соблюдают дистанцию

Надувная кукла и голова бородавочника: что разделяет гостей в ресторанах мира.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 18.05
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У владельцев ресторанов мира новые проблемы: в открывшихся заведениях нужно заставлять гостей держаться подальше друг от друга. Рестораторы изобретают самые экзотичные способы. «Газета.Ru» — о местах, где вас посадят в теплицу или заставят обедать в компании надувной куклы в парике.

Рестораны, закрывшиеся по всему миру из-за распространения коронавирусной инфекции, начинают постепенно открываться — но их жизнь все равно не стала прежней. Новые правила, по которым теперь работают заведения, предполагают, в частности, что их посетители должны соблюдать социальную дистанцию.

Заполненные до отказа залы кафе, где нужно протискиваться между столиками, остались в прошлом — сейчас рестораторы принимают меры для того, чтобы заставить гостей держатся подальше друг от друга.

И пытаются найти необычные решения, чтобы не выставлять ограждения, перетягивать лишние столики лентами или просто одергивать посетителей.

Один из самых элегантных способов рассадить посетителей уже прославил ресторан Mediamatic в Амстердаме. К 1 июня, когда в городе должны открыться заведения общественного питания, здесь соорудили небольшие раздельные «теплицы» на двоих, установленные прямо на набережной у воды.

«В ресторанах и барах отдельные комнаты традиционно называются по-французски — chambre séparée, — говорится на сайте ресторана. — Они предполагают интимность и сексуальность: здесь может происходить то, что должно быть скрыто от посторонних глаз и ушей. Мы решили назвать наши теплицы тоже по-французски, хотя то, что в них происходит, будет видно куда лучше».

Serres séparées — по-французски это означает «теплицы» — позволят гостям ужинать с видом на реку, держась на расстоянии 1,5 м не только от других посетителей, но и официантов, которые будут одеты с использованием защитных средств, а еду будут подавать на длинных деревянных планках.
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В кафе-кондитерской Rothe города Шверина в Германии прибегли к более бюджетному способу отделить гостей друг от друга: в заведении, открывшемся 9 мая, людям предлагают надеть шляпы, к которым пришиты трубки из полиэтиленовой пены, использующиеся для плавания в бассейне. Как заверила владелица кафе Жаклин Роте издание CNN, посетителям дурацкие шляпы с двухметровыми трубками понравились, однако эксперимент показал, как трудно в обычной жизни держать дистанцию друг от друга.

«Это был идеальный способ удержать посетителей на расстоянии друг от друга — и это было весело», — сказала Жаклин Роте. Она добавила, что идею обеспечить таким образом социальное дистанцирование подали в местной телекомпании. При этом из-за необходимости держать дистанцию в кафе теперь могут быть заняты только 20 столиков из 56.

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Одним из самых странных методов разделить гостей оказался тот, что выбрали в австралийском пабе Crossfields в столице Австрии Вене, открывшемся 15 мая.

Там за столиками через один разместили гигантские головы бородавочников.

«За каждым вторым столиком сидит бородавочник, наша австралийская версия слоненка, чтобы держать минимальную дистанцию между столами», — говорится в сообщении паба в Instagram.

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В США между тем волнуются, что рестораны, которые начнут работать по новым правилам, будут выглядеть пугающе пустыми. В некоторых заведениях решили заполнить пространство, создав ощущение, будто в зале много народу, искусственным образом.

В ресторане Open Hearth в Южной Каролине в качестве гостей места за столиками заняли надувные куклы — нарядно одетые, с макияжем и укладкой.

Владелица ресторана Пола Старр Мелехес объяснила каналу Fox19, что купила кукол за $140 на Amazon.

«Вместо того чтобы использовать пугающие желтые ленты или обвязывать столики веревками, мы решили сделать так, чтобы ресторан выглядел заполненным, — сказала она. — Они очень забавные, у них милые личики. Девушки ярко накрашены, а парики для них нам подарили разные люди».

Ресторан в Виргинии Inn at Little Washington, обладающий тремя звездами Michelin, прибег к похожему способу создания иллюзии полной посадки в заведении — здесь в качестве гостей выступили манекены. Их тоже красиво одели и заполнили пространство, которое теперь может быть занято настоящими живыми гостями лишь на 50%. «Мне всегда нравились манекены, — объяснил каналу Fox 5 DC шеф-повар ресторана Патрик О’Коннелл. — Они никогда ни на что не жалуются, и их очень весело одевать».

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