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21:43 (мск), источник: РИА Новости

Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто в первую очередь получит прививку от коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 687 320+81 647
Скончалось313 973+3 793
Выздоровело1 721 714+53 324
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Источник: РИА Новости

Вирусолог напомнил, что вакцинация необходима для создания иммунитета у человека, и коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.

«Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости», — сказал Зуев в интервью радиостанции «НСН».

При этом он добавил, что после группы риска вакцинацию можно будет расширить на всех остальных. По мнению специалиста, в будущем прививки от коронавируса будут ставить так же, как от гриппа.

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«Думаю, этот вирус <…> будет посещать нас дважды в год, когда по климатическим причинам у нас снижается уровень иммунитета, то есть поздней осенью и ранней весной», — заключил ученый.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В России зарегистрировано 281 752 случая заражения, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.

Из-за эпидемии во многих российских регионах ввели пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.

В то же время ряд регионов на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.

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