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11:54 (мск), источник: Аргументы и факты

«Здесь живёт чудовище Мораг». Озёрные монстры, о которых вы не знали

Свои мифы и легенды об этих существах есть в каждой стране, где существуют озёра. В том числе и в России.

60 лет назад трое ирландских священников во время рыбалки на озере Лох-Ри увидели в воде чудовище с лошадиной головой. Преподобные отцы слышали древнюю легенду о живущем в озере монстре, но, конечно, в неё не верили. А ведь Лох-Ри — лишь одно из трёх озёр в Ирландии, где были «замечены» реликтовые животные. На языке науки их называют криптидами — о встречах с ними рассказывают «очевидцы», но их существование наукой не подтверждено.

Про Несси из шотландского озера Лох-Несс все знают все. Рассказываем о других озёрных чудовищах, которые, возможно, ускользнули от вашего внимания.

Лори из Лох-ри

Итак, вечером 18 мая 1960 года три священника из Дублина сели в лодку, чтобы порыбачить на озере Лох-Ри. Пресвитеры Мэтью Бурк, Дэниел Муррей и Ричард Кунгли не раз бывали здесь и хорошо знали эти места. Как знали и легенду о том, что в Лох-Ри обитает неизвестный науке зверь. Затем (если верить их рассказам, разумеется) водная гладь вдруг забурлила и на поверхности показалась чья-то голова.

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«Она плыла не спеша, не обращая на нас внимания, — вспоминал потом отец Мэтью Бурк. — Мы наблюдали за чудовищем в течение 2−3 минут. Оно двигалось в северо-восточном направлении, затем полностью погрузилось в воду и больше не показывалось».

Священники не прятались от журналистов и охотно рассказывали о встрече с монстром. Кроме того, они выступили с докладом на собрании Ирландского общества рыболовов. По словам преподобных отцов, головой существо было похоже то ли на лошадь, то ли на питона. Все трое её чётко видели. Точные размеры существа они назвать затруднились, но, по их прикидкам, в длину оно было не менее 5 метров. Кому-то из них ещё показалось, что у чудовища были горбы или изгибы тела, которые также мелькнули на поверхности водоёма.

В последующие месяцы поступило ещё несколько сообщений от очевидцев, которые якобы видели в озере Лох-Ри загадочное существо. Его назвали Лори, и ирландские газеты с восторгом писали о нём. Масла в огонь подлила история двух рыбаков, которые в августе того же года поймали в озере что-то большое и тяжёлое. Добыча, угодившая в их сеть, протянула лодку на расстояние 40 метров, затем вырвалась и ушла.

Рыбаки утверждали, что животное смогло разорвать снасть, сплетённую из прочной толстой лески.

Несмотря на все эти свидетельства, научными поисками криптида долго никто не занимался. Лишь в 2001 году шведский ихтиолог Ян Сундберг решил провести экспедицию на озеро Лох-Ри. Её широко освещали местные СМИ. Сундберг собрал целую группу исследователей из разных стран. В озеро погружались аквалангисты, его сканировали эхолотом, вели круглосуточную фото- и видеосъёмку. Всё напрасно — Лори так и не объявился.

Стоит сказать, что мифы об озёрных чудовищах с головой, напоминающей лошадиную, в Ирландии достаточно распространены. И озеро Лох-Ри не единственное в этом ряду. Хотя оно выделяется ещё одной легендой: согласно ей, на дне водоёма находится подводный город с собором.

Мораг из Лох-Морара

«Здесь живёт чудовище Мораг» — так поётся в старой шотландской песне, посвящённой озеру Лох-Морар. До славы Лох-Несса ему, конечно, далеко, но зато оно превосходит его глубиной (309 метров против 230) и вообще является самым глубоким озером Великобритании.

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Есть поверье, что тот, кто увидит монстра из этого водоёма, тут же упадёт замертво. Поэтому в прежние века люди остерегались приближаться к его берегам, но теперь «охотники за чудовищами» стремятся сюда ничуть не меньше, чем к озеру Лох-Несс. Паломничество началось в 1970-е, когда появились первые свидетельства очевидцев о встрече с Морагом.

В июле 1969-го местный рыбак разглядел на дне озера животное, похожее на огромную ящерицу 6-метровой длины. Его тело имело зеленовато-коричневый оттенок и четыре лапы. Рыбак заявил, что чудовище глядело прямо на него, и он поспешил поскорее вернуться на берег.

В 1970 году несколько рыбаков услышали на озере громкий крик и чьи-то проклятия. Рядом с лодкой их товарища, рыбачившего поблизости, вынырнуло какое-то существо, чуть не опрокинуло перепуганного рыболова и скрылось в глубине, оставив лишь круги.

Впрочем, современники, в отличие от предков, не считают Морага ужасным. Они уверены, что людей он не обижает, только издаёт страшные стоны и имеет угрожающий вид. И, разумеется, показывается только тем, кто сильно жаждет его увидеть.

Стуршёнское чудовище

В сказке, записанной шведским священником Моргенсом Педерсеном в середине XVII века, впервые упоминается монстр из озера Стуршён. Пастор лишь передал местную легенду: как-то два тролля сели на берегу озера, развели костёр и повесили над ним чайник. Вода выкипела, из чайника выпрыгнуло жуткое создание с кошачьей головой и змеиным телом, огляделось и быстро скрылось в водах озера. Со временем оно выросло до гигантских размеров. Предание описывает зверя как рептилию длиной 6 метров с плавниками и горбами на спине.

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Бум вокруг Стуршёнского чудовища случился в 1890-е годы. Тогда местные жители всерьёз вознамерились поймать озёрного монстра, в этой затее поучаствовал даже король Швеции Оскар II. Поиски успехом не увенчались, однако исследовательский пыл это не охладило.

Прошло ещё 100 лет, и в 1998 году появилась видеосъёмка, заставившая вновь говорить и писать о чудовище из озера Стуршён. Камера, установленная на берегу оператором съёмочной группы, зафиксировала в ночное время что-то «тёплое и состоящее из клеток». Очевидно, что такое объяснение вряд ли могло устроить настоящих охотников за монстрами. Вдоль озера поставили ещё больше автоматических видеокамер. Говорят, что на берегу находили и невероятных размеров следы, объяснить которые учёные не смогли. Однако обнаружить реально существующее животное пока так и не удалось.

Лабынкырский чёрт

В России есть свои предания об озёрных чудовищах. Жители Тверской области завлекают туристов рассказами о плезиозавре, живущем в озере Бросно. Но куда больше интригует обитатель озера Лабынкыр, находящегося неподалёку от полюса холода в Якутии.

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Местные жители называют его «чёртом». По описаниям якутов, чудовище имеет тёмно-серую окраску и огромную пасть. Оно агрессивно и опасно, иногда выбирается на берег и нападает на людей и животных.

Учёные проявили интерес к существу после сообщения геолога Твердохлебова, опубликованного в 1953 году. Он описывал объект, плывший по озеру: «Это было что-то живое. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась тёмно-седая туша, глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки… Мы видели лишь небольшую часть, но под водой угадывалось огромное массивное тело».

На озеро Лабынкыр было снаряжено несколько научных экспедиций, но никакого «чёрта» учёные не обнаружили. Зато был сделан ряд побочных открытий. Так, с помощью эхолота на дне выявили аномальную трещину, а позже нашли остатки челюстей и позвонков животных. Кроме того, исследователи обратили внимание, что Лабынкыр почему-то замерзает очень медленно и всегда намного позднее соседних озёр.

В 2013 году в Якутию наведалась экспедиция Русского географического общества. Водолазы провели погружения, но никого вновь не увидели. А в 2016 году путешественник Андрей Соловьёв опросил местных жителей и лётчика вертолёта, который якобы видел с высоты на поверхности озера рептилию длиной 5−7 метров. Кроме того, Соловьёв обнаружил в рыболовных сетях многометровые дыры — по его мнению, иначе как воздействием огромного подводного животного их не объяснять не желали.

Учёные же предполагают, что слухи о Лабынкырском чёрте вызваны, скорее всего, встречей местных рыбаков с гигантской щукой. Известно, что щуки-долгожители могут достигать двух метров в длину.

Лагарфльоутский змей

На востоке Исландии есть озеро Лагарфльоут. Легенда гласит, что в нём обитает 90-метровое чудище — его, дескать, не раз видели греющимся на берегу, ползающим по деревьям и плавающим в озере. Змей никому из людей вреда не причинил, однако встреча с ним считается предвестником неприятностей.

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Легенда о змее впервые возникла в исландских хрониках 1345 года. Тогда люди увидели торчащий из воды горб и сочли это плохим предзнаменованием. С тех пор были и другие устные свидетельства. Проблема в том, что озеро Лагарфльоут сильно заилено, и это осложняет поиски в нём реликтового животного.

В 2012 году местный фермер заявил, что ему удалось снять на видео змея, плывущего в водоёме. Даже была созвана комиссия, которая установила, что видео не является поддельным. Но на этом всё и закончилось.

Скептики предполагают, что слухи о живущем в озере монстре возникли из-за того, что на его поверхность часто выбрасываются придонные газы. Кроме того, высказывались мнения, что за мифического зверя принимали крупную рыбу или утерянную рыболовную сеть.

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…и другие

Список озёрных чудищ можно продолжать долго. Свои легенды есть в каждой стране, где существуют озёра. В китайском озере Канас живёт огромное чудовище, которое утягивает под воду птиц и животных. Аналогичное кровожадное существо есть в Казахстане, в озере Кок-Коль. Гигантские ящеры скрываются в водах чилийского Белого озера, австралийского озера Вайторек, американского Флэтхэд, что в штате Монтана.

Особо повезло Канаде, которую природа наградила огромным количеством озёр. В озере Оканаган обитает Огопого, практически приблизившийся по популярности к шотландской Несси. Замеченный впервые в 1958 году монстр описывается очевидцами как змееящер с телом, напоминающим бочку, длинной шеей и плавниками. Свои мифические обитатели есть у озёр Шамплейн и Манитоба. Причём в последнем, если верить легендам индейцев, живёт целая семья водных криптид — самец, самка и несколько детенышей. Утверждают, что у них плоское туловище, змеиная голова и по три горба.

В 1950-е годы местный рыбак выловил из воды скелет, который взялись изучать палеонтологи. Они определили его как «принадлежащий восьмифутовому существу, вымершему многие миллионы лет назад».

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