11:54 (мск), источник: Аргументы и факты
«Здесь живёт чудовище Мораг». Озёрные монстры, о которых вы не знали
Свои мифы и легенды об этих существах есть в каждой стране, где существуют озёра. В том числе и в России.
60 лет назад трое ирландских священников во время рыбалки на озере
Про Несси из шотландского озера
Итак, вечером 18 мая 1960 года три священника из Дублина сели в лодку, чтобы порыбачить на озере
«Она плыла не спеша, не обращая на нас внимания, — вспоминал потом отец Мэтью Бурк. — Мы наблюдали за чудовищем в течение 2−3 минут. Оно двигалось в
Священники не прятались от журналистов и охотно рассказывали о встрече с монстром. Кроме того, они выступили с докладом на собрании Ирландского общества рыболовов. По словам преподобных отцов, головой существо было похоже то ли на лошадь, то ли на питона. Все трое её чётко видели. Точные размеры существа они назвать затруднились, но, по их прикидкам, в длину оно было не менее 5 метров.
В последующие месяцы поступило ещё несколько сообщений от очевидцев, которые якобы видели в озере
Несмотря на все эти свидетельства, научными поисками криптида долго никто не занимался. Лишь в 2001 году шведский ихтиолог Ян Сундберг решил провести экспедицию на озеро
Стоит сказать, что мифы об озёрных чудовищах с головой, напоминающей лошадиную, в Ирландии достаточно распространены. И озеро
«Здесь живёт чудовище Мораг» — так поётся в старой шотландской песне, посвящённой озеру
Есть поверье, что тот, кто увидит монстра из этого водоёма, тут же упадёт замертво. Поэтому в прежние века люди остерегались приближаться к его берегам, но теперь «охотники за чудовищами» стремятся сюда ничуть не меньше, чем к озеру
В июле 1969-го местный рыбак разглядел на дне озера животное, похожее на огромную ящерицу 6-метровой длины. Его тело имело
В 1970 году несколько рыбаков услышали на озере громкий крик и
Впрочем, современники, в отличие от предков, не считают Морага ужасным. Они уверены, что людей он не обижает, только издаёт страшные стоны и имеет угрожающий вид. И, разумеется, показывается только тем, кто сильно жаждет его увидеть.
В сказке, записанной шведским священником Моргенсом Педерсеном в середине XVII века, впервые упоминается монстр из озера Стуршён. Пастор лишь передал местную легенду:
Бум вокруг Стуршёнского чудовища случился в 1890-е годы. Тогда местные жители всерьёз вознамерились поймать озёрного монстра, в этой затее поучаствовал даже король Швеции Оскар II. Поиски успехом не увенчались, однако исследовательский пыл это не охладило.
Прошло ещё 100 лет, и в 1998 году появилась видеосъёмка, заставившая вновь говорить и писать о чудовище из озера Стуршён. Камера, установленная на берегу оператором съёмочной группы, зафиксировала в ночное время
В России есть свои предания об озёрных чудовищах. Жители Тверской области завлекают туристов рассказами о плезиозавре, живущем в озере Бросно. Но куда больше интригует обитатель озера Лабынкыр, находящегося неподалёку от полюса холода в Якутии.
Местные жители называют его «чёртом». По описаниям якутов, чудовище имеет
Учёные проявили интерес к существу после сообщения геолога Твердохлебова, опубликованного в 1953 году. Он описывал объект, плывший по озеру: «Это было
На озеро Лабынкыр было снаряжено несколько научных экспедиций, но никакого «чёрта» учёные не обнаружили. Зато был сделан ряд побочных открытий. Так, с помощью эхолота на дне выявили аномальную трещину, а позже нашли остатки челюстей и позвонков животных. Кроме того, исследователи обратили внимание, что Лабынкыр
В 2013 году в Якутию наведалась экспедиция Русского географического общества. Водолазы провели погружения, но никого вновь не увидели. А в 2016 году путешественник Андрей Соловьёв опросил местных жителей и лётчика вертолёта, который якобы видел с высоты на поверхности озера рептилию длиной 5−7 метров. Кроме того, Соловьёв обнаружил в рыболовных сетях многометровые дыры — по его мнению, иначе как воздействием огромного подводного животного их не объяснять не желали.
На востоке Исландии есть озеро Лагарфльоут. Легенда гласит, что в нём обитает 90-метровое чудище — его, дескать, не раз видели греющимся на берегу, ползающим по деревьям и плавающим в озере. Змей никому из людей вреда не причинил, однако встреча с ним считается предвестником неприятностей.
Легенда о змее впервые возникла в исландских хрониках 1345 года. Тогда люди увидели торчащий из воды горб и сочли это плохим предзнаменованием. С тех пор были и другие устные свидетельства. Проблема в том, что озеро Лагарфльоут сильно заилено, и это осложняет поиски в нём реликтового животного.
В 2012 году местный фермер заявил, что ему удалось снять на видео змея, плывущего в водоёме. Даже была созвана комиссия, которая установила, что видео не является поддельным. Но на этом всё и закончилось.
Скептики предполагают, что слухи о живущем в озере монстре возникли
Список озёрных чудищ можно продолжать долго. Свои легенды есть в каждой стране, где существуют озёра. В китайском озере Канас живёт огромное чудовище, которое утягивает под воду птиц и животных. Аналогичное кровожадное существо есть в Казахстане, в озере
Особо повезло Канаде, которую природа наградила огромным количеством озёр. В озере Оканаган обитает Огопого, практически приблизившийся по популярности к шотландской Несси. Замеченный впервые в 1958 году монстр описывается очевидцами как змееящер с телом, напоминающим бочку, длинной шеей и плавниками. Свои мифические обитатели есть у озёр Шамплейн и Манитоба. Причём в последнем, если верить легендам индейцев, живёт целая семья водных криптид — самец, самка и несколько детенышей. Утверждают, что у них плоское туловище, змеиная голова и по три горба.
В 1950-е годы местный рыбак выловил из воды скелет, который взялись изучать палеонтологи. Они определили его как «принадлежащий восьмифутовому существу, вымершему многие миллионы лет назад».