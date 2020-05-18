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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 718 033+69 248
Скончалось315 283+3 254
Выздоровело1 735 501+36 545
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Источник: РИА Новости

В эксперименте микробиологов участвовали 52 хомяка. Ученые для проведения опытов соорудили специальную конструкцию. В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в каждую из клеток они поместили одного больного коронавирусом хомяка, а с другой — по три здоровых. Между клетками ученые установили вентиляторы, которые должны были нагнетать воздух и «распространять» вирус от больного грызуна здоровым. Также исследователи между клетками поместили специальную масочную перегородку.

Исследователи провели эксперименты по трем разным сценариям: «масочный барьер» ставился у клеток с зараженными хомяками, у клеток со здоровыми хомяками, и вовсе не ставился.

Через неделю после эксперимента 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Однако в тех случаях, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски, заболели только два хомяка из 12 в противоположной клетке.

При этом, после того, как в ходе эксперимента перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12.

В результате исследования также выяснилось, что у хомяков, зараженных коронавирусом преднамеренно при помощи прямой инъекции, наблюдались более серьезные симптомы, чем у тех, которые заразились от других грызунов.

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«Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди — особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, — надевают маски, то они фактически уберегают (от заражения -ред.) других людей», — приводит издание слова курировавшего эксперименты микробиолога и специалиста по инфекционным заболеваниям Юэна Кхуок-юна.

Ученый добавил, что передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок — «особенно, когда в масках зараженные люди». Также он призвал жителей Гонконга соблюдать дистанцию и продолжать носить маски.

«Знаю, что носить маски в летнее время будет трудно. Мой вам совет, особенно когда вы в помещении или в закрытом пространстве, где воздух свободно не циркулирует, в людных местах или в общественном транспорте, обязательно носите маску», — сказал специалист.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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