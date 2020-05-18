США запустили в космос секретный корабль

08:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Проект беспилотного корабля многоразового использования Boeing X-37B засекречен, в открытом доступе о нем имеется мало информации.
Однако известно, что в ходе космической миссии аппарат запустит на орбиту спутник и протестирует
Помимо этого, в космосе будет проведен эксперимент по влиянию радиации на семена растений и другие объекты.
Данный запуск стал шестым для экспериментального орбитального корабля.
Ранее компании SpaceX пришлось отложить пуск новой партии
С высокой долей вероятности причиной этого стал запуск «Атласа V».