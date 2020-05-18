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08:56 (мск), источник: Lenta.Ru

США запустили в космос секретный корабль

Военно-воздушные силы США провели успешный запуск ракеты-носителя «Атлас V» с секретным орбитальным испытательным кораблем на борту. Об этом сообщает BBC News.

Источник: U.S. Air Force

Проект беспилотного корабля многоразового использования Boeing X-37B засекречен, в открытом доступе о нем имеется мало информации.

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Однако известно, что в ходе космической миссии аппарат запустит на орбиту спутник и протестирует энерго-лучевую технологию.

Помимо этого, в космосе будет проведен эксперимент по влиянию радиации на семена растений и другие объекты.

Данный запуск стал шестым для экспериментального орбитального корабля.

Ранее компании SpaceX пришлось отложить пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink.

С высокой долей вероятности причиной этого стал запуск «Атласа V».

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