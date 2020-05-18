Forbes назвал пять недооцененных российских городов

Forbes отметил, что Екатеринбург является крупным культурным центром, «третьей столицей», «окном в Азию». Однако он часто остается в тени на фоне других крупных городов. В частности, туристам рекомендовали посетить в этом городе Храм Всех Святых.
В Мурманске можно увидеть различные природные явления, в том числе северное сияние, а Элиста является единственным населенным пунктом в Европе с преобладанием буддизма.
Псков — одно из древнейших поселений в России, поэтому его будет интересно посетить любителям древнерусской истории.
Хабаровск интересен тем, что он находится недалеко от границы с Китаем. Вследствие этого там, например, сформировалась уникальная кулинарная культура: среди русских ресторанов работает много заведений с азиатской едой, заметили в Forbes.