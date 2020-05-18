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06:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes назвал пять недооцененных российских городов

Американский журнал Forbes составил список из пяти городов России, на которые часто не обращают внимание туристы. Там отметили, что в стране много интересных мест, помимо Москвы и Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Forbes отметил, что Екатеринбург является крупным культурным центром, «третьей столицей», «окном в Азию». Однако он часто остается в тени на фоне других крупных городов. В частности, туристам рекомендовали посетить в этом городе Храм Всех Святых.

В Мурманске можно увидеть различные природные явления, в том числе северное сияние, а Элиста является единственным населенным пунктом в Европе с преобладанием буддизма.

Псков — одно из древнейших поселений в России, поэтому его будет интересно посетить любителям древнерусской истории.

Хабаровск интересен тем, что он находится недалеко от границы с Китаем. Вследствие этого там, например, сформировалась уникальная кулинарная культура: среди русских ресторанов работает много заведений с азиатской едой, заметили в Forbes.

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