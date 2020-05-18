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09:42 (мск), источник: РИА Новости

Росздравнадзор одобрил производство сверхточного теста на коронавирус

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Компания «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора и запустила массовое производство собственного сверхточного теста на COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 718 033+69 248
Скончалось315 283+3 254
Выздоровело1 735 501+36 545
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Источник: РИА Новости

Результаты исследования можно узнать через два часа, добавляется в сообщении Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано», куда входит «ТестГен».

«Производственные мощности компании и наличие сертификации ГОСТ ISO 13485 позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе — до 2 миллионов в месяц. Компания “ТестГен” окажет любое содействие в поставке тест-систем в регионы России. Для выхода на зарубежный рынок мы готовимся к получению на тест-систему европейского СE-сертификата», — прокомментировал гендиректор «ТестГен», кандидат медицинских наук Андрей Тороповский.

Специалисты компании «ТестГен» разработали тест-систему «CoV-2-Тест» примерно за месяц по заказу ООО «Джинэкст».

Она показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и с высокой точностью — более 96%.

В основу теста положен метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения как наиболее точный и надежный способ диагностики вирусной инфекции.

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При разработке тест-системы в числе прочего учитывались рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA), отмечается в сообщении.

Тест способен выявить болезнь в инкубационном периоде и на самых ранних стадиях.

Новая система успешно прошла клинические испытания в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства России» и показала точность 96−100% при проведении анализа на всех его этапах, чувствительность — от 500 копий вируса в 1 мл биоматериала.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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