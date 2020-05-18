Росздравнадзор одобрил производство сверхточного теста на коронавирус

Результаты исследования можно узнать через два часа, добавляется в сообщении Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано», куда входит «ТестГен».
«Производственные мощности компании и наличие сертификации ГОСТ ISO 13485 позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе — до 2 миллионов в месяц. Компания “ТестГен” окажет любое содействие в поставке
Специалисты компании «ТестГен» разработали
В основу теста положен метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения как наиболее точный и надежный способ диагностики вирусной инфекции.
При разработке
Тест способен выявить болезнь в инкубационном периоде и на самых ранних стадиях.
Новая система успешно прошла клинические испытания в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.