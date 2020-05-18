Рентгенологи считают, что коронавирус мог попасть во Францию еще в ноябре 2019 года

Первые пациенты с признаками вызываемого коронавирусом заболевания могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года. К такому выводу пришли рентгенологи больницы
«Типичные аномалии легких, вызываемые COVID-19», пишет газета Le Parisien со ссылкой на
Теперь врачам предстоит связаться со всеми, чьи снимки они сочли подозрительными, и расспросить их о контактах и поездках в тот период, а также взять необходимые анализы. И хотя такой подход не даст полной картины, учитывая наличие бессимптомных больных, рентгенологи надеются, что данная работа способствует более широкому применению флюорографии при обследовании людей, у которых появляются первые признаки инфицирования коронавирусом.
«Это ретроспективное исследование — отличная идея для понимания распространения болезни, — заявил президент Общества рентгенографии грудной клетки профессор Антуан Халил. — Однако без мазков из носа и анализов крови будет весьма трудно гарантированно подтвердить наличие инфекции в этот период». Он добавил, что не считает необходимым облучать каждого пациента, однако подчеркнул, что при ухудшении симптомов снимок позволяет лучше прогнозировать течение заболевания, а также предсказать необходимость интубации в течение пяти дней.
Французские СМИ неоднократно писали о том, что данное мероприятие могло способствовать распространению вируса в мире. Несколько французских спортсменов, участвовавших в состязаниях, заверяли, что по возвращении из Китая перенесли заболевание, симптомы которого схожи с коронавирусной инфекцией. Однако госсекретарь при министре вооруженных сил Женевьев Дарьесек на слушаниях в Сенате заявила, что проводить сейчас тестирование спортсменов было бы бессмысленно, поскольку серологический тест не дает возможности выявить период заражения, а даже если у