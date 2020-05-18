Сибирские ученые нашли новый способ тестирования на коронавирус

В сообщении поясняется, что выдох человека представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый «отпечаток метаболизма». Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной. До настоящего времени использование технологий анализа выдоха человека ограничено
«В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером, компанией ООО “Сайнтификкоин”, создан отечественный газоанализатор HealthMonitor, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование. Компактный отечественный газоанализатор производится на территории в новосибирском Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах», — говорится в сообщении.
В связи с необходимостью массовой диагностики коронавируса на этапе инкубационного периода ученые предложили решение по диагностике людей в местах скопления и длительного пребывания (аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки), на рабочих местах и в других случаях.
«Первичную диагностику по метаболическим отпечаткам проводит нейросеть. Чтобы обучить ее в ускоренном режиме, руководитель межведомственной группы при СО РАН по COVID-19 академик РАН Иванович Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, поскольку ученым необходимо собрать коллекцию материалов больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией для выявления соответствующих биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование COVID-19)», — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.