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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Сибирские ученые нашли новый способ тестирования на коронавирус

НОВОСИБИРСК, 18 мая — РИА Новости. Новосибирские ученые предлагают новую технологию массового тестирования на коронавирус — по выдоху с помощью российского газоанализатора, сообщает в понедельник межведомственная группа при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 718 033+69 248
Скончалось315 283+3 254
Выздоровело1 735 501+36 545
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Источник: РИА Новости

В сообщении поясняется, что выдох человека представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый «отпечаток метаболизма». Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной. До настоящего времени использование технологий анализа выдоха человека ограничено из-за высоких затрат на специальные и высокоточные приборы.

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«В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером, компанией ООО “Сайнтификкоин”, создан отечественный газоанализатор HealthMonitor, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование. Компактный отечественный газоанализатор производится на территории в новосибирском Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах», — говорится в сообщении.

В связи с необходимостью массовой диагностики коронавируса на этапе инкубационного периода ученые предложили решение по диагностике людей в местах скопления и длительного пребывания (аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки), на рабочих местах и в других случаях.

«Первичную диагностику по метаболическим отпечаткам проводит нейросеть. Чтобы обучить ее в ускоренном режиме, руководитель межведомственной группы при СО РАН по COVID-19 академик РАН Иванович Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, поскольку ученым необходимо собрать коллекцию материалов больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией для выявления соответствующих биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование COVID-19)», — говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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