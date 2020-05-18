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12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

На AliExpress стартовала большая распродажа: огромные скидки на хиты продаж

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Кроме того, сейчас лучшее время забрать выгодные предложения в популярных категориях. На данный момент очень интересные цены на электронику и умные технологии, а также на товары для дома — можно найти действительно полезные и недорогие вещи. Смотрите топ-скидки за неделю.

Беспроводные наушники Xiaomi

Беспроводные наушники по демократичной цене с отличными параметрами. Вес зарядного бокса вместе с наушниками — 35 г. Время до полной зарядки — полтора часа. Работают на дистанции до десяти метров. Отлично крепятся и не выпадают во время занятий спортом.

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Беспроводные наушники Xiaomi

Электрическая бритва для стрижки волос

Беспроводной триммер для домашнего использования идеально подойдет всем сидящим в самоизоляции, а в дальнешем — тем, у кого постоянно не хватает времени на поход в парикмахерскую. Регулировать длину волос можно с помощью одного нажатия на кнопку. Легкое и профессиональное устройство за отличную цену!

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Мужская электрическая бритва для стрижки волос

Ремень для настоящих мужчин

Отличный высококачественный ремень для мужчин. Есть возможность регулировать длину. Застежка металлическая и очень крепкая. Подойдет любителям активного отдыха, а также рыбакам и охотникам. Товар заказали уже почти 30 тысяч раз!

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Ремень для настоящих мужчин

Стильная многоразовая защитная маска

Почему стоит купить: Это универсальная маска с фильтром из активированного угля за символическую цену. Она подойдет как для походов за продуктами во время карантина, так и для защиты от пыли и выхлопов. Отличный помощник во время бега или езды на велосипеде.

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Силиконовый кейс для Apple AirPods по отличной цене

Почему это стоит купить: Универсальный силиконовый кейс для беспроводных наушников Apple AirPods 1 и 2 не только защитит девайс от внешних повреждений, но и настроит вас на позитивный лад благодаря ярким цветам и изображенным на кейсах милым персонажам. Товар заказали уже почти 14 тысяч раз — а это хороший показатель! К тому же, на них действует отличная скидка: при заказе 2 штук — скидка 5%, 3 штук — 8%, а 4 штук — 10%.

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Силиконовый кейс для Apple AirPods по отличной цене

Носки с пальцами

Прикольные носки с отделениями для пальцев. Подойдут для занятий спортом и не только. Можно купить низкие или высокие, яркие или не очень.

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Носки с пальцами

Голографические блестки для ослепительного маникюра

Почему стоит купить: Идеальные блестки для художественного оформления ногтей. Легко наносятся на натуральные или искусственные ногти. Их заказали уже более 43 тысяч раз! Также можно использовать для украшения предметов интерьера, чехла для мобильного телефона, открыток и пр. Проверите, на что у вас хватит фантазии?

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Голографические блестки для ослепительного маникюра

Современная настольная лампа

Почему стоит купить: Очень удобная LED-лампа, которую можно подстроить на любой вкус, ведь у нее есть специальные мехнизмы, благодаря которым она и крепится, и гнется. У лампы есть сенсорная кнопка включения и несколько режимов яркости.

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Современная настольная лампа

    Стильные наручные часы для настоящих мужчин

    Эти деловые часы со множеством полезных функций: с хронографом, автоматическим календарем и другими. Кроме того, они водонепроницаемые и ударопрочные. Часы будут отличной идеей для подарка — они приходят в оригинальной подарочной упаковке и с гарантийным талоном на 1 год.

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    Стильные наручные часы для настоящих мужчин

    Защитное стекло для iPhone

    Сверхпрочное стекло отличного качества сохранит ваш IPhone в целости и сохранности и в сулчае падения девайса примет весь удар на себя. Стекло не ухудшает цветопередачу и сохраняет цвета экрана такими же яркими и насыщенными. Товар заказали уже более 70 тысяч раз!

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    Защитное стекло для iPhone

    Мгновенный водонагреватель

    Почему стоит купить: Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.

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    Мгновенный водонагреватель

    Поясная сумка-чехол для телефона

    Сумку-чехол для телефона и всего самого-самого важного можно прикрепить к ремню или к лямке рюкзака или сумки. Пригодится вам на пробежке, на велопрогулке или в походе. Все самое ценное гарантировано будет под рукой.

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    Сумка для телефона

    Электронная графическая доска для всех случаев жизни

    Почему стоит купить: Незаменимая вещь для проведения расчетов, для заметок, для рисования. Прекрасная идея подарка для детей. В комплекте идут два самоклеющихся магнита, доску можно прицепить на дверь холодильника.

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    Электронная графическая доска для всех случаев жизни

    Быстросохнущая футболка

    Когда закончится карантин, вам точно захочется позаниматься спортом или побегать. Вот тут-то вам и пригодится специальная футболка. Почему она лучше, чем обычная футболка из ближайшего магазина? Все очень просто — она моментально впитывает, моментально сохнет, а еще и дышит. То, что надо.

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    Быстросохнущая футболка

    Стильный увлажнитель воздуха для уютной атмосферы

    Не только полезно, но и красиво. Увлажнитель выполнен в форме стильной вазы с подсветкой. Это пластик, который имитирует дерево. Он украсит гостиную или выполнит роль ночника в спальне, а также создаст правильную атмосферу в квартире в период самоизоляции.

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    Стильный увлажнитель воздуха для уютной атмосферы

    Многофункциональный рюкзак

    Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!

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    Многофункциональный рюкзак

    Винтажные ножницы из нержавеющей стали

    Почему стоит купить: Незаменимый предмет в любом доме вне зависимости от того, шьете вы или нет. Качественные ножницы не только прекрасно выполняют свою основную функцию, но и очень красиво оформлены. Уже почти 5 тысяч человек в этом убедились.

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    Винтажные ножницы из нержавеющей стали

    Зарядное устройство для аккумуляторов

    Почему стоит купить: Устройство пользуется большим спросом — его заказали уже более 5 тысяч раз! И немудрено: соотношение цены и качества, безусловно, очень привлекает.

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    Зарядное устройство для аккумуляторов

    Светящийся плинтус для стен

    Это простое и одновременно необычное приспособление создаст в вашем доме волшебную и даже немного таинственную атмосферу — стоит только наклеить ее по периметру комнаты, и она начнет переливаться и светиться. Товар заказали уже более 3 тысяч раз — поторопитесь и вы!

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    Светящийся плинтус для стен

    Насадки для электрической зубной щетки

    Эти универсальные насадки для электрической зубной щетки обойдутся намного дешевле, чем щетки известных брендов. При этом они не уступают по качеству, легкие и компактные.

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    Насадки для зубной щетки

    Универсальный автомобильный держатель для гаджета

    Почему стоит купить: Незаменимая вещь для любого автолюбителя и отличное решение для крепления разнообразных гаджетов: от смартфонов до планшетов. Держатель дает возможность использования мобильного устройства под любым углом.

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    Универсальный автомобильный держатель для гаджета

    Беспроводной пылесос

    Почему стоит купить: С этим помощником ваш дом будет всегда сиять чистотой. Беспроводной мощный ручной пылесос с невероятной легкостью и быстротой справится с любыми видами домашних загрязнений. Благодаря мощному аккумулятору пылесос работает до 50 минут в режиме ожидания, а встроенная подсветка сделает процесс уборки еще более простым.

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    Беспроводной пылесос

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