Иностранцы о самоизоляции в России

Россия закрыла границы 30 марта. Прибывшие из других стран россияне самоизолировались по домам. Сходить в магазин, вынести мусор, погулять с собакой? Нет, нет и нет! Иностранцы выкручивались, как могли.
Чарльз Мейнс, США:
Я прилетел из Вашингтона за день до того, как Россия закрыла границы для большинства транспортных потоков. Это казалось драматичным. Сначала это и было драматично. <…> Добравшись до квартиры в Москве, где я живу с подругой, позвонил на горячую линию по коронавирусу, чтобы объявить о своем прилете из США. И меня посадили дома, но не на карантин, а на самоизоляцию. Звучало хорошо, но вопросов оказалось больше, чем ответов.
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— Не уверен, — ответил оператор.
— Что мне делать, если он почувствует себя плохо? — подключилась моя девушка.
— Позаботьтесь о нем, — прозвучал ответ.
<…>.
За время двухнедельного карантина, когда мы никуда не выходили, оценили все плюсы проживания на втором этаже. Каждый день спускали с балкона корзину, чтобы забрать подарки (читай: еду и пиво) от друзей и семьи. Поднимать таким же образом передачки, к примеру, на 17-й этаж было бы тяжелее.
Еще в феврале на людей с азиатской внешностью на улицах нервно косились. А часть жестких мер досталась китайским студентам, хотя многие из них не были на родине несколько месяцев.
Дэн Ли, Тайвань:
Мне не позволили остаться в общежитии. Более того, вахтерша вообще отказалась со мной разговаривать! Даже когда я позвонил представителю Тайваня, чтобы решить проблему, она не стала брать после меня трубку, заявив, что я оставил на ней вирус. Ерунда
Оттили Кан, Китай:
Глава общежития требовал, чтобы все китайские студенты ежедневно проверяли свою температуру. При этом ему было все равно, что я давно не был на родине. <…> Когда же показал свой британский паспорт, передо мной извинились и сказали, что, если я въехал в Россию, мне лучше пользоваться им, а не китайским. Можно подумать, коронавирусная инфекция есть только в Китае!
Марк Дэвис, Великобритания:
Когда я отказался пожать соседу руку, он сказал: «Ах да, ты же иностранец!» Я ответил, что это обычная мера предосторожности. Вирус уже в России, и любой может заразиться. А я не выезжал за пределы Москвы с сентября, когда о коронавирусе еще и речи не было.
Если не совмещать удаленную работу со домашним хозяйством и развлечением трехлетнего ребенка, то у вас просто уйма свободного времени, чтобы заняться чем угодно: вышиванием крестиком, косплеем картин известных художников или, например, математикой…
Даня Ханна, Великобритания:
Съела около 20 шоколадных конфет только за два дня. SOS!!!
Лин ван Гален, Нидерланды:
Мне не очень скучно дома, но я хотел бы знать, почему в мешке риса весом 1 кг одной марки 2927 зерен, а в другой весом 1 кг — 3144? То же самое относится к гречке разных упаковок: в одной упаковке 1321 зерно, а в другой — 1296. Смешно! Сейчас работаем с 1 кг соли!
Пользователь Instagram sauleaym, Франция:
Кто, поднимет тебе настроение, если не ты сама себе? Перебрала гардероб, и, конечно же, чтобы снять все, необходимы сутки, наверно. Да и солнца маловато для съемок, точнее, его нет. Только я не ношу все это. И до карантина не носила, а сейчас мои друзья — это пижама и халат. <…> После режима самоизоляции буду стараться чаще носить платья.
Работа на фрилансе некоторым принесла неожиданные дивиденды. Но за все надо платить — минусы тоже есть. Кто же не смог работать удаленно, завязал пояс потуже.
Стивен Легов, Австралия:
Я частный репетитор, поэтому в обычное время много бегаю по городу, пытаясь добраться до студентов. Теперь же провожу по
Введение масочного режима с 12 марта иностранцы в России встретили следующими постами в соцсетях.
Аня Безговшек, Словения:
И маску, и перчатки можно пошить самостоятельно. Это легко. Открываешь YouTube — и вперед. Подумаешь, нет в аптеке! Своими руками еще лучше получится.
Тони Петти, Великобритания:
Имейте в виду, что система наблюдения работает в полную силу! Соседка на даче вчера ходила в сельский магазин. Он не работал, поэтому она пошла в ближайший к нему и оттуда позвонила мужу. Буквально через минуту после звонка ей пришло СМС, что она находится слишком далеко от дома и вообще не должна выходить на улицу. А если
Уилл Вернон, Великобритания:
«Самоизоляция» в Москве. Сегодня 23 градуса и на улицах
ТУ-У-УЧАлюдей.
Пользователь Instagram aphrodite164, Азербайджан:
Город живет своей жизнью. Прогулялся от ст. метро «Адмиралтейская» до ст. метро «Горьковская». Скверы и парки хоть и огорожены лентами, очень много людей гуляют неспешными походками. Молодых людей, родителей с детьми на колясках, и на велосипедах много горожан. Скоро весь этот страх обязательно закончится.
Приехал на неделю, застрял на пару месяцев. Для некоторых иностранцев это реальный факт. В МВД сообщили, что визы и иные документы, разрешающие проживание на территории страны, будут автоматически продлены. Но некоторые все равно волнуются.
Шивон Тениссен, ЮАР:
Срок действия моей визы истекает на следующей неделе, и я не уверен, продлится она автоматически или мне нужно
Кристина Малер, США:
У меня целая эпопея с документами. Я уже была во всех офисах МВД — от районного до городского, но что мне делать, так и не поняла. Из последних приколов: мне сказали продлить регистрацию, но я не могу это сделать без продления визы, а визу, соответственно, не могу продлить без продления регистрации. Так что я пока сдалась.