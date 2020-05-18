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12:48 (мск), источник: Моя Планета

Иностранцы о самоизоляции в России

Два месяца домашнего режима, продукты на веревочке и геморрой в качестве бонуса — как иностранцы, оставшиеся в России, пережили период карантина.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 18.05
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Выздоровело70 209+2 722
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Выходить из карантина начали не только европейские страны, но и Россия. Несмотря на то что многие ограничения пока остаются, единый период нерабочих дней завершился и людей на улицах становится все больше. О том, как переживают этот период иностранцы, которые решили не возвращаться на родину, читайте в статье.

Продуктовая корзина на веревочке

Источник: Моя Планета

Россия закрыла границы 30 марта. Прибывшие из других стран россияне самоизолировались по домам. Сходить в магазин, вынести мусор, погулять с собакой? Нет, нет и нет! Иностранцы выкручивались, как могли.

Чарльз Мейнс, США:

Я прилетел из Вашингтона за день до того, как Россия закрыла границы для большинства транспортных потоков. Это казалось драматичным. Сначала это и было драматично. <…> Добравшись до квартиры в Москве, где я живу с подругой, позвонил на горячую линию по коронавирусу, чтобы объявить о своем прилете из США. И меня посадили дома, но не на карантин, а на самоизоляцию. Звучало хорошо, но вопросов оказалось больше, чем ответов.

— Кто-нибудь будет проверять мое местонахождение? — спросил я.
— Не уверен, — ответил оператор.
— Что мне делать, если он почувствует себя плохо? — подключилась моя девушка.
— Позаботьтесь о нем, — прозвучал ответ.

<…>.

За время двухнедельного карантина, когда мы никуда не выходили, оценили все плюсы проживания на втором этаже. Каждый день спускали с балкона корзину, чтобы забрать подарки (читай: еду и пиво) от друзей и семьи. Поднимать таким же образом передачки, к примеру, на 17-й этаж было бы тяжелее.

Китайцам досталось

Еще в феврале на людей с азиатской внешностью на улицах нервно косились. А часть жестких мер досталась китайским студентам, хотя многие из них не были на родине несколько месяцев.

Дэн Ли, Тайвань:

Мне не позволили остаться в общежитии. Более того, вахтерша вообще отказалась со мной разговаривать! Даже когда я позвонил представителю Тайваня, чтобы решить проблему, она не стала брать после меня трубку, заявив, что я оставил на ней вирус. Ерунда какая-то! Моя соседка по комнате вернулась из месячного тура по Европе, и ее даже не посадили на карантин. Чем я хуже?!

Оттили Кан, Китай:

Глава общежития требовал, чтобы все китайские студенты ежедневно проверяли свою температуру. При этом ему было все равно, что я давно не был на родине. <…> Когда же показал свой британский паспорт, передо мной извинились и сказали, что, если я въехал в Россию, мне лучше пользоваться им, а не китайским. Можно подумать, коронавирусная инфекция есть только в Китае!

Марк Дэвис, Великобритания:

Когда я отказался пожать соседу руку, он сказал: «Ах да, ты же иностранец!» Я ответил, что это обычная мера предосторожности. Вирус уже в России, и любой может заразиться. А я не выезжал за пределы Москвы с сентября, когда о коронавирусе еще и речи не было.

Пересчитать зернышки в пакете с рисом

Источник: Моя Планета


Если не совмещать удаленную работу со домашним хозяйством и развлечением трехлетнего ребенка, то у вас просто уйма свободного времени, чтобы заняться чем угодно: вышиванием крестиком, косплеем картин известных художников или, например, математикой…

Даня Ханна, Великобритания:

Съела около 20 шоколадных конфет только за два дня. SOS!!!

Лин ван Гален, Нидерланды:

Мне не очень скучно дома, но я хотел бы знать, почему в мешке риса весом 1 кг одной марки 2927 зерен, а в другой весом 1 кг — 3144? То же самое относится к гречке разных упаковок: в одной упаковке 1321 зерно, а в другой — 1296. Смешно! Сейчас работаем с 1 кг соли!

Пользователь Instagram sauleaym, Франция:

Кто, поднимет тебе настроение, если не ты сама себе? Перебрала гардероб, и, конечно же, чтобы снять все, необходимы сутки, наверно. Да и солнца маловато для съемок, точнее, его нет. Только я не ношу все это. И до карантина не носила, а сейчас мои друзья — это пижама и халат. <…> После режима самоизоляции буду стараться чаще носить платья.

Нет, они еще и работают!

Работа на фрилансе некоторым принесла неожиданные дивиденды. Но за все надо платить — минусы тоже есть. Кто же не смог работать удаленно, завязал пояс потуже.

Стивен Легов, Австралия:

Я частный репетитор, поэтому в обычное время много бегаю по городу, пытаясь добраться до студентов. Теперь же провожу по восемь-девять часов в день за своим домашним столом, так что самая очевидная для меня разница — здоровье заднего места. Но есть и еще одно отличие: я могу вставать в 12 часов дня, работая со студентам до 9−10 часов вечера, а ложиться — в 6 утра. Раньше такой распорядок казался мне чем-то из области фантастики.

Большой Брат следит за тобой!

Источник: Моя Планета


Введение масочного режима с 12 марта иностранцы в России встретили следующими постами в соцсетях.

Аня Безговшек, Словения:

И маску, и перчатки можно пошить самостоятельно. Это легко. Открываешь YouTube — и вперед. Подумаешь, нет в аптеке! Своими руками еще лучше получится.

Тони Петти, Великобритания:

Имейте в виду, что система наблюдения работает в полную силу! Соседка на даче вчера ходила в сельский магазин. Он не работал, поэтому она пошла в ближайший к нему и оттуда позвонила мужу. Буквально через минуту после звонка ей пришло СМС, что она находится слишком далеко от дома и вообще не должна выходить на улицу. А если что-то надо купить, следует обратиться за помощью к волонтерам (соседке за 65). Большой Брат следит за тобой!

Уилл Вернон, Великобритания:

«Самоизоляция» в Москве. Сегодня 23 градуса и на улицах ТУ-У-УЧА людей.

Пользователь Instagram aphrodite164, Азербайджан:

Город живет своей жизнью. Прогулялся от ст. метро «Адмиралтейская» до ст. метро «Горьковская». Скверы и парки хоть и огорожены лентами, очень много людей гуляют неспешными походками. Молодых людей, родителей с детьми на колясках, и на велосипедах много горожан. Скоро весь этот страх обязательно закончится.

Надолго застрял

Приехал на неделю, застрял на пару месяцев. Для некоторых иностранцев это реальный факт. В МВД сообщили, что визы и иные документы, разрешающие проживание на территории страны, будут автоматически продлены. Но некоторые все равно волнуются.

Шивон Тениссен, ЮАР:

Срок действия моей визы истекает на следующей неделе, и я не уверен, продлится она автоматически или мне нужно куда-то идти. Телефон консульства не отвечает, а у меня столько вопросов! Может, конечно, дело в том, что я вспоминаю о необходимости позвонить туда вечером…

Кристина Малер, США:

У меня целая эпопея с документами. Я уже была во всех офисах МВД — от районного до городского, но что мне делать, так и не поняла. Из последних приколов: мне сказали продлить регистрацию, но я не могу это сделать без продления визы, а визу, соответственно, не могу продлить без продления регистрации. Так что я пока сдалась.

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