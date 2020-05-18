Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции

Ранее «Ъ» написал о том, что имена, фамилии и другие паспортные данные оштрафованных за нарушение режима оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно подобрать перебором с помощью простого софта.
«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — сообщила ТАСС руководитель
Штрафы в размере 4 тыс. руб. выписываются жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции. За этим следит по геолокации приложение мэрии «Социальный мониторинг», уже вызвавшее критику в связи с тем, что, по мнению экспертов, передает данные в незашифрованном виде. Только по состоянию на 10 мая было выписано 35 тыс. таких штрафов.