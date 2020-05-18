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12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции

Cтоличная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 730 968+79 849
Скончалось315 488+3 369
Выздоровело1 739 890+39 536
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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Ъ» написал о том, что имена, фамилии и другие паспортные данные оштрафованных за нарушение режима оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно подобрать перебором с помощью простого софта.

«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Штрафы в размере 4 тыс. руб. выписываются жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции. За этим следит по геолокации приложение мэрии «Социальный мониторинг», уже вызвавшее критику в связи с тем, что, по мнению экспертов, передает данные в незашифрованном виде. Только по состоянию на 10 мая было выписано 35 тыс. таких штрафов.

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