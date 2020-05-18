14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пингвинам устроили персональную экскурсию по музею в США (видео)
Им такое развлечение понравилось.
Чтобы немного развлечь животных, сотрудники зоопарка организовали им персональную экскурсию по Музею искусств
Троих пингвинов (8-летнего Беркли, 7-летнюю Мэгги и 5-летнего Бабблса) привезли в музей и выпустили погулять по пустым залам. Эту почетную делегацию сопровождали не только смотрители зоопарка, но также владелец зоопарка Рэнди Вистхофф и исполнительный директор музея Джулиан Зугазагоития.
Пока пингвины наслаждались картинами, огромными залами и приятной компанией, их снимали на видео и фотографировали. Позже директор музея отметил, что, судя по его наблюдениям, животным больше понравились картины итальянского художника барокко Караваджо, чем французского импрессиониста Клода Моне. Сами пингвины, кажется, остались довольны.
Напомним, что в марте сотрудники аквариума Shedd Aquarium в американском городе Чикаго также устроили экскурсию для своих пингвинов.
Екатерина Гура