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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пингвинам устроили персональную экскурсию по музею в США (видео)

Им такое развлечение понравилось.

Из-за карантина в США закрылись для посетителей большинство общественно-развлекательных заведений. Но без развлечений начали страдать не только люди. Сидя на самоизоляции в пустом зоопарке Канзас-Сити, сильно заскучали перуанские пингвины.

Чтобы немного развлечь животных, сотрудники зоопарка организовали им персональную экскурсию по Музею искусств Нельсона-Аткинса.

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Троих пингвинов (8-летнего Беркли, 7-летнюю Мэгги и 5-летнего Бабблса) привезли в музей и выпустили погулять по пустым залам. Эту почетную делегацию сопровождали не только смотрители зоопарка, но также владелец зоопарка Рэнди Вистхофф и исполнительный директор музея Джулиан Зугазагоития.

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Пока пингвины наслаждались картинами, огромными залами и приятной компанией, их снимали на видео и фотографировали. Позже директор музея отметил, что, судя по его наблюдениям, животным больше понравились картины итальянского художника барокко Караваджо, чем французского импрессиониста Клода Моне. Сами пингвины, кажется, остались довольны.

Напомним, что в марте сотрудники аквариума Shedd Aquarium в американском городе Чикаго также устроили экскурсию для своих пингвинов.

Екатерина Гура

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