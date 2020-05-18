Коты устроили эпичную драку за спиной у журналистки, когда она вышла в прямой эфир

Филиппинская журналистка Дорис Бигорния стала звездой соцсетей после того, как вышла в прямой эфир, работая из дома. А причиной тому послужили два кота, которые устроили потасовку прямо у неё за спиной. Буйные питомцы решили, что настал самый подходящий момент, чтобы выяснить отношения, и, рыча, надавали друг другу «пощёчин».
При этом, несмотря на заметное беспокойство, Дорис продолжила интервью. Но выражение лица растерянной и не знающей, как поступить, женщины, по словам юзеров, только усилило комический эффект.
Забавным роликом в том числе поделилась дочка журналистки Никки, только в её твиттере видео набрало два миллиона просмотров. А Дорис репостнула запись, и обе посмеялись над инцидентом. Впрочем, пушистики не всегда ведут себя буйно, что доказывает ещё одно видео, которое Никки выложила после. На его кадрах усатые облизывают друг друга, демонстрируя любовь и нежность.