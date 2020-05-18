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15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Здание аквариума в Сеуле «превратилось» в гигантскую волну (видео)

Кажется, что она вот-вот разобьется об асфальт.

Дизайнеры архитектурного бюро District создали уникальную оптическую иллюзию прямо на здании аквариума в Сеуле. Сразу над входом, в гигантском стеклянном резервуаре там «плещется» огромная волна — накатывая, и разбиваясь о стены.

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Реалистичная морская волна создана с помощью самого большого в мире рекламного экрана размером 80,1 на 20,1 метра, на который транслируется 3D-видео.

Кстати, «живой» аквариум стал уже вторым подобным проектом District. До этого архитекторы создали «Стену бесконечности» в вестибюле Nexen University. Там морские волны существуют на экране 30 на 7 метров.

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Екатерина Гура

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