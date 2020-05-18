15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Здание аквариума в Сеуле «превратилось» в гигантскую волну (видео)
Кажется, что она
Дизайнеры архитектурного бюро District создали уникальную оптическую иллюзию прямо на здании аквариума в Сеуле. Сразу над входом, в гигантском стеклянном резервуаре там «плещется» огромная волна — накатывая, и разбиваясь о стены.
Реалистичная морская волна создана с помощью самого большого в мире рекламного экрана размером 80,1 на 20,1 метра, на который транслируется 3D-видео.
Кстати, «живой» аквариум стал уже вторым подобным проектом District. До этого архитекторы создали «Стену бесконечности» в вестибюле Nexen University. Там морские волны существуют на экране 30 на 7 метров.
Екатерина Гура