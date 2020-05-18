Коронавирус и карантин: «русская рулетка» по-бразильски

Городские больницы заполнены на 90% и через две недели мест не хватит, если число больных будет расти нынешними темпами, предупредил он.
Он назвал нарушителей карантина игроками в «русскую рулетку», причем чужими жизнями.
Однако он не единственный. Второе после
Также крупный очаг возник в глубине южноамериканского континента в городе Манаус в бассейне Амазонки.
Эпидемия представляет особую опасность для коренных народов Амазонии, поскольку те живут в удаленных местах, где часто сложно получить медицинскую помощь.
Министерство здравоохранения сообщило о 7938 новых случаях за последние 24 часа.
За это же время скончались 485 человек. Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 16118 — пятый показатель в мире.
Бразильские эксперты указывают, что число заразившихся может значительное превышать официальную цифру
Правого президента Бразилии Жаира Болсонару резко критикуют дома и за границей за его отношение к нарастающему кризису.
В воскресенье, фотографируясь со своими сторонниками и их детьми в столице страны Бразилиа, он снова отмахнулся от рекомендаций соблюдать социальное дистанцирование.
Бруно Ковас заявил, что обсуждает с губернатором одноименного штата введение жесткого карантина, чтобы сдержать рост числа заболевших на фоне острой нехватки мест в больницах.
Полиция подчиняется губернатору, так что его поддержка в данном случае имеет решающее значение.
Мэр призвал граждан оставаться дома. По его словам, город должен «еще больше сбавить темп».
«Трудно поверить, что
В
Карантин в штате
Но существенных санкций для нарушителей нет. Многие обитатели столицы штата продолжают ездить на выходных на пляжи, что весьма раздражает окрестных жителей.
Требование в обязательном порядке носить маски также нередко игнорируется. В воскресенье я видела массу людей, совершающих пробежки или катающихся на велосипедах либо вообще без масок, либо с масками, болтающимися у них на шее. Создается впечатление, что к угрозе вируса здесь относятся несерьезно.
При этом люди видят, что Европа постепенно открывается, и нетерпеливо спрашивают, когда это случится и у них. Но мэр на выходных заявил, что город должен на
Жаир Болсонару продолжает возражать против карантина, поскольку он, по его словам, только вредит экономике.
В марте он произнес речь, в которой призвал мэров и губернаторов сворачивать ограничения: «Наши жизни должны продолжаться. Рабочие места должны быть сохранены. Мы должны вернуться в нормальное состояние».
Президент назвал закрытие предприятий и школ и ограничения на работу общественного транспорта политикой «выжженной земли».
Число заразившихся вирусом стремительно растет, но Болсонару утверждает, что большинству людей, в том числе лично ему, бояться нечего.
«С моей историей занятий спортом у меня нет причин волноваться. Если я и заражусь, то ничего не почувствую, или это будет как легкий грипп», — заявляет он.
На прошлой неделе министр здравоохранения Бразилии Нельсон Тейч подал в отставку, не проработав и месяца. Он публично раскритиковал распоряжение президента открыть