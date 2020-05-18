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16:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус и карантин: «русская рулетка» по-бразильски

Система здравоохранения в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу работает на пределе своих возможностей: в палатах интенсивной терапии из-за массового поступления больных Covid-19 свободных мест почти не осталось, заявил мэр Бруно Ковас.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 748 356+83 870
Скончалось315 822+3 495
Выздоровело1 747 639+38 670
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Источник: AFP/GETTY IMAGES

Городские больницы заполнены на 90% и через две недели мест не хватит, если число больных будет расти нынешними темпами, предупредил он.

Он назвал нарушителей карантина игроками в «русскую рулетку», причем чужими жизнями.

Сан-Паулу — один из самых пораженных коронавирусом регионов Бразилии. Там скончались почти 3 тысячи человек.

Однако он не единственный. Второе после Сан-Паулу место по числу смертельных случаев занимает Рио-де-Жанейро, там тоже ощущается нехватка коек в реанимациях.

Также крупный очаг возник в глубине южноамериканского континента в городе Манаус в бассейне Амазонки.

По состоянию на 15 мая там было более 18 тысяч подтвержденных случаев, больницы были переполнены, а умерших приходилось хоронить в общих могилах.

Эпидемия представляет особую опасность для коренных народов Амазонии, поскольку те живут в удаленных местах, где часто сложно получить медицинскую помощь.

В субботу Бразилия обошла Испанию и Италию и заняла печальное четвертое место в мире по числу заболевших после США, России и Британии.

Министерство здравоохранения сообщило о 7938 новых случаях за последние 24 часа.

За это же время скончались 485 человек. Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 16118 — пятый показатель в мире.

Бразильские эксперты указывают, что число заразившихся может значительное превышать официальную цифру из-за недостаточного тестирования.

Жаир Болсонару выступает против мер социального дистанцирования | Источник: EPA

Правого президента Бразилии Жаира Болсонару резко критикуют дома и за границей за его отношение к нарастающему кризису.

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В воскресенье, фотографируясь со своими сторонниками и их детьми в столице страны Бразилиа, он снова отмахнулся от рекомендаций соблюдать социальное дистанцирование.

Что сказал мэр Сан-Паулу?

Бруно Ковас заявил, что обсуждает с губернатором одноименного штата введение жесткого карантина, чтобы сдержать рост числа заболевших на фоне острой нехватки мест в больницах.

Полиция подчиняется губернатору, так что его поддержка в данном случае имеет решающее значение.

Мэр призвал граждан оставаться дома. По его словам, город должен «еще больше сбавить темп».

«Трудно поверить, что кое-кто предпочитает играть в “русскую рулетку” жизнями людей. Подобное безразличие к другим перед лицом смерти неподобающе», — сказал Ковас.

В Сан-Паулу живут около 12 миллионов человек, и по данным властей, большинство из них игнорируют правила социального дистанцирования.

Бразилия уже несколько недель остается одним из очагов пандемии | Источник: AFP/GETTY IMAGES

Кейти Уотсон, корреспондент по Латинской Америке, Би-би-си

Карантин в штате Сан-Паулу был введен примерно два месяца назад: предприятия, школы и общественные места закрылись, жителей призвали сидеть по домам.

Но существенных санкций для нарушителей нет. Многие обитатели столицы штата продолжают ездить на выходных на пляжи, что весьма раздражает окрестных жителей.

Требование в обязательном порядке носить маски также нередко игнорируется. В воскресенье я видела массу людей, совершающих пробежки или катающихся на велосипедах либо вообще без масок, либо с масками, болтающимися у них на шее. Создается впечатление, что к угрозе вируса здесь относятся несерьезно.

При этом люди видят, что Европа постепенно открывается, и нетерпеливо спрашивают, когда это случится и у них. Но мэр на выходных заявил, что город должен на какое-то время остановиться, прежде чем перезапуститься. Многие ждут ужесточения карантина в ближайшие недели.

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А что делает президент?

Жаир Болсонару продолжает возражать против карантина, поскольку он, по его словам, только вредит экономике.

В марте он произнес речь, в которой призвал мэров и губернаторов сворачивать ограничения: «Наши жизни должны продолжаться. Рабочие места должны быть сохранены. Мы должны вернуться в нормальное состояние».

Президент назвал закрытие предприятий и школ и ограничения на работу общественного транспорта политикой «выжженной земли».

Число заразившихся вирусом стремительно растет, но Болсонару утверждает, что большинству людей, в том числе лично ему, бояться нечего.

«С моей историей занятий спортом у меня нет причин волноваться. Если я и заражусь, то ничего не почувствую, или это будет как легкий грипп», — заявляет он.

В апреле Жаир Болсонару присоединился к демонстрации, участники которой требовали снять карантин. Он постоянно говорит, что ограничения вредят экономике, несут безработицу и голод.

На прошлой неделе министр здравоохранения Бразилии Нельсон Тейч подал в отставку, не проработав и месяца. Он публично раскритиковал распоряжение президента открыть фитнес-залы и салоны красоты. Предшественник Тейча также был смещен из-за разногласий с Болсонару.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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