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17:18 (мск), источник: Интерфакс

В России каждый четвертый «удаленщик» прибавил в весе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Среди россиян, перешедших на дистанционный режим работы, почти каждый четвертый (24%) прибавил в весе, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в понедельник в «Интерфакс».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 748 356+83 870
Скончалось315 822+3 495
Выздоровело1 747 639+38 670
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Источник: jarmoluk/CC0

Исследование показало, что похудевших сограждан, перешедших на «удаленку», оказалось ровно вдове меньше (12%). Половина (51%) за период работающих на дому не обнаружили каких-либо изменений массы тела.

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Согласно опросу, за время самоизоляции прибавил в весе каждый пятый российский безработный (20%), похудели 14% незанятых сограждан, 48% неработающих респондентов сохранили свой прежний вес.

В целом, за период самоизоляции прибавили в весе 17% россиян, больше всего на лишние килограммы, набранные за этот период, жалуются женщины (21%), за период ограничений карантинного характера прибавили в весе 15% мужчин.

В свою очередь, женщин, которые похудели за время самоизоляции, оказалось больше, чем мужчин — 10% против 7% соответственно.

В целом, согласно исследованию, похудели 8% россиян, 51% сограждан сообщили, что масса их тела не изменилась.

Опрос был проведен 15—18 мая среди 3000 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 456 населенных пунктах во всех федеральных округах.

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