В России каждый четвертый «удаленщик» прибавил в весе

Исследование показало, что похудевших сограждан, перешедших на «удаленку», оказалось ровно вдове меньше (12%). Половина (51%) за период работающих на дому не обнаружили
Согласно опросу, за время самоизоляции прибавил в весе каждый пятый российский безработный (20%), похудели 14% незанятых сограждан, 48% неработающих респондентов сохранили свой прежний вес.
В целом, за период самоизоляции прибавили в весе 17% россиян, больше всего на лишние килограммы, набранные за этот период, жалуются женщины (21%), за период ограничений карантинного характера прибавили в весе 15% мужчин.
В свою очередь, женщин, которые похудели за время самоизоляции, оказалось больше, чем мужчин — 10% против 7% соответственно.
Опрос был проведен