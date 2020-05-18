May 15, 2020
18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети делают мемы «нормальными»
И это очень необычно.
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И это очень необычно.
В конце мая в соцсетях появился необычный тред. Пользователи решили дать новую жизнь популярным мемам и сделать их правильными и логичными.
В ходе эксперимента пользователи Twitter вернули котам из мема «про Наташу» кошачий язык, стаю волков из мема про «шерстяного волчару» сделали иллюстрацией к учебнику, а мышь теперь «крадется» по всем правилам русского языка.
May 15, 2020
May 15, 2020
May 15, 2020
May 15, 2020
May 15, 2020
А потом я понял, что этот мем не сделать нормальным pic.twitter.com/pyjQ9nkT2P— Айрон Дрю (@tonik602) May 16, 2020
May 15, 2020
May 15, 2020
May 15, 2020
May 16, 2020
Екатерина Гура