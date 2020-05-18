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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети делают мемы «нормальными»

И это очень необычно.

В конце мая в соцсетях появился необычный тред. Пользователи решили дать новую жизнь популярным мемам и сделать их правильными и логичными.

В ходе эксперимента пользователи Twitter вернули котам из мема «про Наташу» кошачий язык, стаю волков из мема про «шерстяного волчару» сделали иллюстрацией к учебнику, а мышь теперь «крадется» по всем правилам русского языка.

Екатерина Гура

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