Коронавирус COVID-19: главные события 18 мая

На одной из веранд кафе в Риме, Италия | Источник: AP 2020
В России выявили минимальное число новых случаев COVID-19 за 17 дней
За последние сутки в России выявили 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 290 678. За прошедшую неделю темп прироста заболевших коронавирусом в России снизился на 23,4%, в том числе в столице — на 47,5%, а в Подмосковье — на 14,6%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране в структуре заболевших коронавирусом 44% не имеют клинических проявлений, а свыше 50% — больные с пневмонией и ОРВИ.
В России уже 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, там прирост заболеваемости коронавирусом очень низкий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, прогулки, к которым люди привыкли, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений. Также ведомство выпустило методические рекомендации для организации воздушных перевозок. Так, согласно им, авиакомпании должны заполнять не более 50% посадочных мест на борту и рассаживать пассажиров «через одного», в шахматном порядке.
В Европе карантин ослабляют, а в Бразилии его так и не сумели ввести
Снижение темпов распространения инфекции позволило европейским государствам приступить к массовому ослаблению или почти полной отмене карантинных мер. Новые этапы снятия санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса, начинаются в Греции, Ирландии, Испании, Италии, Польше, Португалии и Эстонии.
А вот Бразилия обошла Испанию и Италию и заняла печальное четвертое место в мире по числу заболевших после США, России и Британии. Эксперты указывают, что число заразившихся в стране может значительно превышать официальную цифру из-за недостаточного тестирования. При этом президента Жаира Болсонару резко критикуют дома и за границей за его отношение к нарастающему кризису.
Один из самых высоких уровней смертности от COVID-19 — в Бельгии, число погибших там превысило 9 тысяч. Шаги правительства по борьбе с заболеванием подвергаются критике. Так, коллектив брюссельской больницы встретил кортеж премьер-министра Софи Вильмес молчаливым протестом.
Первые пациенты с признаками вызываемого коронавирусом заболевания могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года. К такому выводу пришли рентгенологи после исследования 2,5 тыс. рентгеновских снимков. «Типичные аномалии легких, вызываемые COVID-19», пишет газета Le Parisien, были обнаружены на флюорографии, сделанной 16 ноября.
Дети перед входом в одну из вновь открывшихся школ Брюсселя, Бельгия | Источник: AP 2020
Эффективность масок и тесты по выдоху
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса. По данным исследователей, передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок — «особенно, когда в масках зараженные люди».
Новосибирские ученые предлагают новую технологию массового тестирования на коронавирус — по выдоху, с помощью российского газоанализатора. Выдох человека представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый «отпечаток метаболизма». Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной.
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве. Ранее СМИ стало известно, что имена, фамилии и другие паспортные данные оштрафованных за нарушение режима оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, который можно подобрать перебором с помощью простого софта.
Пандемия может помочь возрождению ИГ* (организация запрещена в РФ)
Статистика показывает: пандемия COVID-19 фактически способствовала реанимации «Исламского государства"* (ИГ, организация запрещена в РФ) в ареале своего традиционного обитания — Ираке и Сирии. С января этого года на иракской и сирийской территории уверенно растет число террористических атак, организованных ранее ушедшими в подполье группами и «спящими джамаатами» боевиков.
Ужин с манекеном: как в ресторанах соблюдают дистанцию
У владельцев ресторанов мира новые проблемы: в открывшихся заведениях нужно заставлять гостей держаться подальше друг от друга. Рестораторы изобретают самые экзотичные способы. Подробнее о местах, где вас посадят в теплицу или заставят обедать в компании надувной куклы в парике.
Главный католический храм — собор Святого Петра в Ватикане — снова открыт для верующих и паломников | Источник: AP 2020
Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за COVID-19 отрасли
Представители малого и среднего бизнеса считают наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью ресторанное дело, показал опрос. На втором месте оказалась индустрия моды и красоты — 61,6%, на третьем — производственная сфера, 48,5%. Легче всего, по мнению опрошенных, кризис переживает IT-индустрия (81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).
Второй футболист РПЛ сдал положительный тест на коронавирус
Тест на коронавирус защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Константина Плиева дал положительный результат. Плиев стал вторым футболистом, чей тест на коронавирус оказался положительным. В субботу тест перуанского форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана также показал положительный результат на COVID-19.
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