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00:38 (мск), источник: Известия

Самый близкий к SARS-CoV-2 вирус обнаружился в китайской лаборатории

Самым близким к SARS-CoV-2 является сегодня штамм коронавируса RatG13. Он был взят у летучей мыши, отловленной в ходе специальной экспедиции в провинции Юньнань еще в 2013 году. Как сообщила китайская исследовательница Ши Чженли, этот образец с тех пор хранился в лаборатории Института вирусологии Уханя, и вот сейчас обнаружилось, что он генетически — почти близнец SARS-CoV-2.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 19.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 782 539+74 124
Скончалось317 566+2 616
Выздоровело1 776 388+49 617
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Источник: Reuters

«Известия» расспросили российских ученых и специалистов ВОЗ, о чем говорит эта находка, почему Ши Чженли решила опубликовать эти данные именно сейчас, и мог ли RatG13 стать «исходником» нынешнего коронавируса.

Специалист по коронавирусам, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов объяснил, что данная публикация — вполне логичный шаг.

По его мнению, в ситуации, когда правительства США и стран-сателлитов готовятся предъявить претензии Китаю из-за пандемии, это поведение вполне понятно. Ученые из КНР демонстрируют, что они ничего не создавали, а активно занимались мониторингом коронавирусов на территории своей страны.

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Как рассказала заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская, после эпидемии SARS в 2002 году Ши Чжэнли занималась поиском коронавируса в дикой природе. Тогда она и наткнулась на RаtG13. Так как он генетически был очень далек от первого SARS, исследовательница положила вирус «на полку», проанализировав лишь маленький фрагмент его генома.

Теперь же, когда началась пандемия, вызванная SARS-CoV-2, и идут активные поиски источника коронавируса, исследовательница еще раз обратилась к своей коллекции, в которой оказался родственный патоген с генетическим сходством в 96,2%.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили «Известиям», что все имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что вирус имеет естественное животное происхождение и не является сконструированным.

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