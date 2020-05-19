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01:24 (мск), источник: ТАСС

Инфекционист Минздрава предположила, что конец пандемии коронавируса в РФ наступит к июлю

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова считает, что пандемия новой коронавирусной инфекции в России завершится к июлю.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 19.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 782 539+74 124
Скончалось317 566+2 616
Выздоровело1 776 388+49 617
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Источник: РИА "Новости"

«Зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что <…> надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить, <…> я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать [в студию в качестве экспертов]», — сказала она в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

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Малинникова также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не будут «пиковыми».

«Всплески — это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению», — сказала она.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в свою очередь отметил, что жители страны за время пандемии приучились к базовым правилам гигиены.

«[Это] жизненные навыки, по сути близкие к инстинкту самосохранения, будут надолго с нами. Именно с ними мы должны идти вперед, чтобы пошагово выходить из этого положения», — заключил он.

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