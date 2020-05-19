Инфекционист Минздрава предположила, что конец пандемии коронавируса в РФ наступит к июлю

«Зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что <…> надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить, <…> я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать [в студию в качестве экспертов]», — сказала она в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
Малинникова также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не будут «пиковыми».
«Всплески — это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению», — сказала она.
Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в свою очередь отметил, что жители страны за время пандемии приучились к базовым правилам гигиены.
«[Это] жизненные навыки, по сути близкие к инстинкту самосохранения, будут надолго с нами. Именно с ними мы должны идти вперед, чтобы пошагово выходить из этого положения», — заключил он.