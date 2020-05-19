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02:41 (мск), источник: Известия

Перчаточный режим может привести к нехватке средств защиты для медиков

Обязательный перчаточный режим, введенный во многих регионах России, может оставить медиков, химиков и работников пищевой промышленности без средств защиты. Об этом говорится в письме Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 19.05
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Источник: РИА "Новости"

Спрос на латексные и нитриловые перчатки среди населения резко вырос, а закупки, сделанные ранее, не были на него рассчитаны. Новые же контракты в этой части заключаются на март 2021 года.

В связи с этим ассоциация просит правительство поручить Минтруду, Минпромторгу, ФСС и Минздраву разработать и принять нормы бесплатной выдачи защитных комплектов сотрудникам отраслей, где они обязательны, и создать в Росрезерве соответствующий запас. Кроме того, объединение предлагает рекомендовать гражданам в период самоизоляции носить тканевые перчатки.

По словам президента АСИЗ Владимира Котова, он не видит веского основания для введения перчаточного режима, поскольку нельзя заразиться через прикосновение.

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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, вирусолог Александр Лукашев добавил, что перчатки защищают людей только тем, что они удерживают их от желания лишний раз дотронуться до лица.

При этом, по словам вирусолога, матерчатые перчатки ничем не хуже латексных. Их не обязательно стирать при температуре 100 градусов, а достаточно просто убрать на два дня.

В Мосгордуме, однако, уверены в необходимости перчаточного режима.

«У нас эпидемия, при этом мы выпускаем дополнительно 200 тыс. людей на работу. Конечно, метро и общественные пространства дезинфицируются, но невозможно делать это ежеминутно, а маски и перчатки защищают людей от чужого кашля или чиха и предостерегают от того, чтобы после касания перил и поручней они трогали лицо», — рассказала «Известиям» член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Депутат подчеркнула, что заменять перчатки на тканевые не запрещается. Никаких штрафов за использование матерчатых средств защиты не предусмотрено.

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