Спрогнозированы сроки полного окончания пандемии коронавируса в России и в мире

По ее словам, среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев, снижается, а кривая по общему количеству заболевших начала выходить на плато.
«С учетом того, что это заболевание имеет длительный характер, и период выздоровления занимает 3−4 недели, то эпидемия закончится спустя это время после регистрации последнего случая заражения», — объяснила специалист.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова обозначила сроки завершения эпидемии коронавируса в стране. По ее словам, эпидемия может завершиться к июлю.
18 мая
По данным на 19 мая, в мире более 4,75 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 316 тысяч скончались, более 1,7 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания.