07:57 (мск), источник: ТАСС
Во Владивостоке увеличился пассажиропоток, сократившийся из-за пандемии
Трамваи, троллейбусы, фуникулер и прибрежный морской транспорт работают в обычном режиме.
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Количество общественного транспорта во Владивостоке увеличено на 40−70 единиц в связи с увеличением пассажиропотока после его падения, связанного с введением режима самоизоляции, сообщает во вторник
«После праздников мы наблюдаем некоторое увеличение пассажиропотока, поэтому рекомендовали перевозчикам увеличить количество автобусов на линиях. Сегодня их 490. Трамваи, троллейбусы, фуникулер, прибрежный морской транспорт — все работает в обычном режиме», — приводит
Кроме автобусов на маршрутах работают девять трамваев и шесть троллейбусов. При поездках обязательно использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей. При отсутствии маски у пассажира водитель имеет право попросить его покинуть салон. В условиях пандемии в краевом центре не отменен ни один маршрут автомобильного, электрического или морского транспорта, однако обычное их количество до пандемии составляло около 600 в день.
Общее число заболевших коронавирусом в Приморье по данным на 19 мая составляет 1402 человека, 410 из них выздоровели, 14 умерли. В регионе введен режим обязательной самоизоляции и масочный режим в общественных местах. Работу продолжает ограниченное число предприятий.